Registro Civil: trámites de DNI solo en el Híper Libertad este finde

El Registro Civil de Salta informó que, debido a un incidente eléctrico en su sede central, los trámites de DNI y pasaporte se realizarán exclusivamente en el CDR del Híper Libertad durante este fin de semana.

Salta03/01/2026

La subsecretaria del Registro Civil, Fernanda Ubiergo, informó que, a raíz del principio de incendio registrado en una fase eléctrica externa al organismo y con el objetivo de resguardar la integridad del personal y del público en general, se dispuso reducir la atención en la oficina central durante este fin de semana.

En ese sentido, se recuerda que en la sede central se registran los nacimientos ocurridos en clínicas privadas, domicilios y otros ámbitos, así como también las defunciones, siempre dentro de los horarios habituales de guardia.

Identificaciones

Durante este fin de semana se reforzarán las guardias de identificación en el Centro de Documentación Rápida (CDR) del Híper Libertad, que será el único lugar habilitado para realizar trámites de DNI y pasaportes.

Hospital Materno Infantil y Matrimonios

Por otro lado, se informa que las guardias en la oficina del Hospital Materno Infantil funcionarán con normalidad. Asimismo, la sala de matrimonios “Macacha Güemes” cumplirá con todas las reservas programadas.

