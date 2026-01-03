La Policía de Salta y Defensa Civil realizaron 30 asistencias críticas tras el fuerte temporal que afectó a la Capital, Cerrillos, La Caldera y Vaqueros.
Registro Civil: trámites de DNI solo en el Híper Libertad este finde
El Registro Civil de Salta informó que, debido a un incidente eléctrico en su sede central, los trámites de DNI y pasaporte se realizarán exclusivamente en el CDR del Híper Libertad durante este fin de semana.Salta03/01/2026
La subsecretaria del Registro Civil, Fernanda Ubiergo, informó que, a raíz del principio de incendio registrado en una fase eléctrica externa al organismo y con el objetivo de resguardar la integridad del personal y del público en general, se dispuso reducir la atención en la oficina central durante este fin de semana.
En ese sentido, se recuerda que en la sede central se registran los nacimientos ocurridos en clínicas privadas, domicilios y otros ámbitos, así como también las defunciones, siempre dentro de los horarios habituales de guardia.
Identificaciones
Durante este fin de semana se reforzarán las guardias de identificación en el Centro de Documentación Rápida (CDR) del Híper Libertad, que será el único lugar habilitado para realizar trámites de DNI y pasaportes.
Hospital Materno Infantil y Matrimonios
Por otro lado, se informa que las guardias en la oficina del Hospital Materno Infantil funcionarán con normalidad. Asimismo, la sala de matrimonios “Macacha Güemes” cumplirá con todas las reservas programadas.
Salta inauguró el primer vuelo directo desde Florianópolis, operado por Aerolíneas Argentinas, consolidando a la provincia como el principal centro de conexión aérea del Norte Argentino.
Alerta amarilla por tormentas para este sábado en gran parte de Salta
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas para este sábado 3 de enero. El aviso alcanza a la capital y a numerosos departamentos del interior provincial, tras un temporal intenso registrado el viernes.
Tanto el Xamena como el Vitale abrirán nuevamente el domingo si es que las condiciones climáticas lo permiten. Mientras que el Perón funcionará con normalidad el lunes, ya que los domingos permanece cerrado.
Personal de Tránsito y Seguridad Vial trabaja en los cruces afectados para ordenar el tránsito y garantizar la seguridad de conductores y peatones.
La gran cantidad de agua acumulada durante el temporal debilitó un viejo canal que corría debajo de la vereda de pasaje Miramar, en inmediaciones del parque San Martín. El colapso provocó daños materiales, el hundimiento de la acera y la caída de una motocicleta.
Con el inicio del 2026, los ahorristas buscan las mejores opciones para proteger sus pesos. Las tasas de plazo fijo muestran una marcada dispersión en el sistema financiero.
Tras la confirmación de un caso en la localidad, el Ministerio de Salud Pública realizó un operativo territorial junto a la Municipalidad y el hospital Dr. Luis Adolfo Güemes para identificar la presencia de la enfermedad en animales y reforzar las medidas de prevención.
En zona sur cayeron 17 mm en tan solo 1 hora, junto al centro son los sectores más afectados. Hubo anegamientos en calles céntricas y hasta el momento más de 20 llamados por caída de ramas. Por ahora no se registraron evacuados.
La madrugada de este sábado cambió el destino de la región: Estados Unidos lanzó una operación militar a gran escala en Venezuela con bombardeos en puntos neurálgicos de Caracas.
La cadena CBS reveló que la captura de Nicolás Maduro fue ejecutada por los Delta Force, la unidad de operaciones especiales más selecta de los Estados Unidos.