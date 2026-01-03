Por el temporal, los natatorios municipales permanecerán cerrados este sábado

Debido al gran temporal de esta tarde, los natatorios municipales cerrarán sus puertas este sábado y no tendrán atención al público.

Tanto el Xamena como el Vitale abrirán nuevamente el domingo si es que las condiciones climáticas lo permiten. Mientras que, el Perón funcionará con normalidad el lunes, ya que los domingos permanece cerrado.

Si las tormentas lo permiten, utilizarán el sábado para realizar tareas de mantenimiento y para dejar los lugares en óptimas condiciones para que los salteños puedan disfrutarlos el domingo.

Se espera que las condiciones climáticas mejoren para que la comunidad disfrute de lo que ya es un clásico, los natatorios municipales.