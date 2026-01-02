Personal de Tránsito y Seguridad Vial trabaja en los cruces afectados para ordenar el tránsito y garantizar la seguridad de conductores y peatones.
Refuerzan la planificación logística ante una eventual crecida del río Pilcomayo
El encuentro, encabezado por los ministros de Seguridad y de Desarrollo Social, permitió definir, entre otros puntos, la instalación de una base operativa móvil, la organización de los grupos interfuerzas, la asignación de recursos, el esquema de comando y los medios de comunicación para una asistencia integral a las comunidades afectadas.Salta02/01/2026
El ministro de Seguridad, Gaspar Solá Usandivaras y Mario Mimessi, ministro de Desarrollo Social encabezaron esta mañana una reunión logística y operativa con autoridades de la Policía de Salta, Gendarmería Nacional, Ejército Argentino y Defensa Civil para coordinar aspectos del servicio conjunto que brindarán en Santa Victoria Este ante un posible desborde del río Pilcomayo que afecte a comunidades de la zona.
Expusieron sobre el funcionamiento de la base operativa móvil que se instalará en un lugar estratégico para administrar los recursos y asignar las intervenciones a los distintos grupos interfuerzas conformados para la asistencia integral. Operarán por zonas según el tipo de servicio que se requiera. El trabajo se desarrollará también con profesionales de Defensa Civil y operadores de Desarrollo Social.
En este contexto, se definieron funciones que hacen a la logística interna, estructura de comando, recursos de apoyo, equipamiento de comunicación, entre otros.
El Ministro de Seguridad destacó la importancia de contar con la planificación definida y articulada de asistencia para optimizar recursos y potenciar la eficiencia en territorio ante eventos naturales adversos que suelen registrarse en temporada estival.
Por su parte, el ministro Mimessi informó que se realiza un monitoreo permanente del comportamiento del río y brindó detalles del relevamiento que desarrollan las distintas áreas que conforman al Comité. Señaló que el Plan de acción se ejecuta en distintas etapas para atender cualquier contingencia que afecte a los pobladores.
En la oportunidad personal de la Dirección General de Seguridad de la Policía de Salta expuso sobre los recursos de distintas áreas especiales asignados al servicio tales como bomberos, personal de la División Lacustre, Infantería, Seguridad Vial entre otros. También brindó detalles del relevamiento realizado en distintos parajes. En igual sentido informaron Gendarmería Nacional y Defensa Civil. El Ejército brindó detalles sobre los recursos logísticos con los que cuenta para la asistencia integral.
Tanto el Xamena como el Vitale abrirán nuevamente el domingo si es que las condiciones climáticas lo permiten. Mientras que el Perón funcionará con normalidad el lunes, ya que los domingos permanece cerrado.
La gran cantidad de agua acumulada durante el temporal debilitó un viejo canal que corría debajo de la vereda de pasaje Miramar, en inmediaciones del parque San Martín. El colapso provocó daños materiales, el hundimiento de la acera y la caída de una motocicleta.
En zona sur cayeron 17 mm en tan solo 1 hora, junto al centro son los sectores más afectados. Hubo anegamientos en calles céntricas y hasta el momento más de 20 llamados por caída de ramas. Por ahora no se registraron evacuados.
Debido al fuerte temporal de lluvia y granizo se encuentra afectado el servicio eléctrico en diferentes barrios de la Capital, La Viña, Coronel Moldes y zonas aledañas. EDESA informó que se trabaja para restablecer el suministro.
Las intensas ráfagas de viento que se registraron este viernes, levantaron y arrastraron las chapas de la vivienda en San Juan al 2300, bloqueando la vereda y provocando un corte de luz.
Año Nuevo violento en Salta: asesinan a un joven en barrio Solidaridad
Un enfrentamiento ocurrido en la madrugada del 1° de enero en barrio Solidaridad terminó con un joven asesinado, un herido grave y dos personas detenidas.
En una nueva fase del plan de racionalización del gasto, el Gobierno nacional oficializó la suspensión general de nuevas designaciones y contrataciones en todo el sector público.
El Gobierno prorrogó la emergencia sanitaria y creó la Secretaría que reemplazará a la ANDISArgentina02/01/2026
A través de los decretos 942/2025 y 939/2025, el Ejecutivo oficializó la extensión de la emergencia sanitaria y del alivio fiscal para instituciones educativas privadas por todo el 2026.
Con el inicio del 2026, los ahorristas buscan las mejores opciones para proteger sus pesos. Las tasas de plazo fijo muestran una marcada dispersión en el sistema financiero.
A través del decreto 934/2025, se frenó el ingreso de personal en organismos estatales como parte del plan de ajuste y reestructuración del Estado.