Temporal en Salta: tormenta, granizo y fuertes ráfagas de viento
La tormenta, que se registró pasadas las 15 horas, estuvo acompañada de caída de granizo y vientos de hasta 70 km/h. El Servicio Meteorológico mantiene alerta amarilla para este viernes y sábado, con descenso de temperaturas previsto para el domingo.Salta02/01/2026
Este viernes 2 de enero, pasada las 15 horas, un fuerte temporal sorprendió a la ciudad de Salta, que por la mañana registraba temperaturas cercanas a los 31ºC. La tormenta estuvo acompañada de ráfagas de viento de entre 50 y 70 km/h y caída de granizo, generando situaciones de riesgo para la población.
"Estamos bajo alerta amarilla, vigente desde el mediodía hasta la medianoche de hoy. Se esperan tormentas que pueden ser intensas, ráfagas de viento, caída de granizo y un acumulado de lluvia entre 20 y 40 milímetros”, explicó en Aries el meteorólogo Edgardo Escobar.
Además, señaló que la alerta continuará el sábado bajo condiciones similares y que un frente frío ingresará durante la madrugada del domingo, provocando lluvias y un marcado descenso de las temperaturas máximas, que podrían ubicarse cerca de los 22 grados.
"La masa de aire húmedo es muy inestable y, combinada con el frío en altura, genera estas tormentas severas. Los vientos descendentes de las nubes cúmulo-nimbo pueden voltear árboles y levantar techos, y por eso el Servicio Meteorológico Nacional mantiene la alerta amarilla”, detalló.
Finalmente, Escobar señaló que la alerta abarca no solo la ciudad de Salta, sino también localidades del norte, la Puna, Los Andes, Cachi, Cafayate y otras zonas del interior provincial, donde se esperan condiciones similares.
La gran cantidad de agua acumulada durante el temporal debilitó un viejo canal que corría debajo de la vereda de pasaje Miramar, en inmediaciones del parque San Martín. El colapso provocó daños materiales, el hundimiento de la acera y la caída de una motocicleta.
En zona sur cayeron 17 mm en tan solo 1 hora, junto al centro son los sectores más afectados. Hubo anegamientos en calles céntricas y hasta el momento más de 20 llamados por caída de ramas. Por ahora no se registraron evacuados.
Debido al fuerte temporal de lluvia y granizo se encuentra afectado el servicio eléctrico en diferentes barrios de la Capital, La Viña, Coronel Moldes y zonas aledañas. EDESA informó que se trabaja para restablecer el suministro.
Las intensas ráfagas de viento que se registraron este viernes, levantaron y arrastraron las chapas de la vivienda en San Juan al 2300, bloqueando la vereda y provocando un corte de luz.
Año Nuevo violento en Salta: asesinan a un joven en barrio Solidaridad
Un enfrentamiento ocurrido en la madrugada del 1° de enero en barrio Solidaridad terminó con un joven asesinado, un herido grave y dos personas detenidas.
En una nueva fase del plan de racionalización del gasto, el Gobierno nacional oficializó la suspensión general de nuevas designaciones y contrataciones en todo el sector público.
El Gobierno prorrogó la emergencia sanitaria y creó la Secretaría que reemplazará a la ANDISArgentina02/01/2026
A través de los decretos 942/2025 y 939/2025, el Ejecutivo oficializó la extensión de la emergencia sanitaria y del alivio fiscal para instituciones educativas privadas por todo el 2026.
Con el inicio del 2026, los ahorristas buscan las mejores opciones para proteger sus pesos. Las tasas de plazo fijo muestran una marcada dispersión en el sistema financiero.
A través del decreto 934/2025, se frenó el ingreso de personal en organismos estatales como parte del plan de ajuste y reestructuración del Estado.