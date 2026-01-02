Temporal en Salta: tormenta, granizo y fuertes ráfagas de viento

Este viernes 2 de enero, pasada las 15 horas, un fuerte temporal sorprendió a la ciudad de Salta, que por la mañana registraba temperaturas cercanas a los 31ºC. La tormenta estuvo acompañada de ráfagas de viento de entre 50 y 70 km/h y caída de granizo, generando situaciones de riesgo para la población.

"Estamos bajo alerta amarilla, vigente desde el mediodía hasta la medianoche de hoy. Se esperan tormentas que pueden ser intensas, ráfagas de viento, caída de granizo y un acumulado de lluvia entre 20 y 40 milímetros”, explicó en Aries el meteorólogo Edgardo Escobar.

Además, señaló que la alerta continuará el sábado bajo condiciones similares y que un frente frío ingresará durante la madrugada del domingo, provocando lluvias y un marcado descenso de las temperaturas máximas, que podrían ubicarse cerca de los 22 grados.

"La masa de aire húmedo es muy inestable y, combinada con el frío en altura, genera estas tormentas severas. Los vientos descendentes de las nubes cúmulo-nimbo pueden voltear árboles y levantar techos, y por eso el Servicio Meteorológico Nacional mantiene la alerta amarilla”, detalló.

Finalmente, Escobar señaló que la alerta abarca no solo la ciudad de Salta, sino también localidades del norte, la Puna, Los Andes, Cachi, Cafayate y otras zonas del interior provincial, donde se esperan condiciones similares.