El nuevo parque cuenta con 400.000 paneles solares y su generación equivale al consumo eléctrico de alrededor de 135.000 hogares.
Fuerte temporal en Córdoba deja un muerto por caída de cabina de peaje
El 1 de enero, la tormenta con granizo y ráfagas de viento provocó el desprendimiento de una casilla de peaje que impactó sobre un trabajador de 61 años, mientras el SMN mantiene alerta amarilla.Provincias02/01/2026
Un hombre murió en Córdoba en medio del fuerte temporal que se desató el 1 de enero. La tragedia ocurrió cuando el granizo, la lluvia y las fuertes ráfagas de viento ocasionaron el desprendimiento de una cabina de peaje sobre la Ruta 9 que terminó impactando en el cuerpo de la víctima.
Ademas hubo varios destrozos de autos con vidrios rotos, vuelos demorados desde el aeropuerto provincial y decenas de personas heridas. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigente una alerta amarilla para la provincia.
Cerca de las 16, la tormenta fue tan fuerte que llevó al derribe de una cabina de peaje, que salió despedida y causó la muerte de un trabajador del lugar, de 61 años, que estaba inspeccionando la zona.
Fuentes policiales explicaron a los medios locales que el desprendimiento de las casillas del peaje fue debido a las complejas condiciones climáticas: “Cuando llegó la tormenta, el fallecido salió a supervisar y en esas circunstancias volaron las casillas y una lo aplastó”.
Con información de C5N
El hecho ocurrió en marzo de 2025 y ahora, especialistas del CONICET y de la Universidad Nacional de Jujuy, trabajan en la restauración.
Pablo Enrique Gramigna, de 63 años, fue hallado en el baño de su vivienda y la Justicia investiga las causas del fallecimiento.
El cuerpo fue encontrado en un camino rural con signos de violencia. La Fiscalía de Instrucción en Feria inició una investigación por homicidio.
La ola de calor, con sensación térmica de 38°C, afectó principalmente a adultos y dejó 27 derivados a hospitales.
La magistrada señaló que el crimen se cometió con ensañamiento y participación de varias personas; los sospechosos tienen antecedentes por delitos contra la propiedad.
Año Nuevo violento en Salta: asesinan a un joven en barrio Solidaridad
Un enfrentamiento ocurrido en la madrugada del 1° de enero en barrio Solidaridad terminó con un joven asesinado, un herido grave y dos personas detenidas.
En una nueva fase del plan de racionalización del gasto, el Gobierno nacional oficializó la suspensión general de nuevas designaciones y contrataciones en todo el sector público.
El Gobierno prorrogó la emergencia sanitaria y creó la Secretaría que reemplazará a la ANDISArgentina02/01/2026
A través de los decretos 942/2025 y 939/2025, el Ejecutivo oficializó la extensión de la emergencia sanitaria y del alivio fiscal para instituciones educativas privadas por todo el 2026.
Con el inicio del 2026, los ahorristas buscan las mejores opciones para proteger sus pesos. Las tasas de plazo fijo muestran una marcada dispersión en el sistema financiero.
A través del decreto 934/2025, se frenó el ingreso de personal en organismos estatales como parte del plan de ajuste y reestructuración del Estado.