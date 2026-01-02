Fuerte temporal en Córdoba deja un muerto por caída de cabina de peaje

Un hombre murió en Córdoba en medio del fuerte temporal que se desató el 1 de enero. La tragedia ocurrió cuando el granizo, la lluvia y las fuertes ráfagas de viento ocasionaron el desprendimiento de una cabina de peaje sobre la Ruta 9 que terminó impactando en el cuerpo de la víctima.

Ademas hubo varios destrozos de autos con vidrios rotos, vuelos demorados desde el aeropuerto provincial y decenas de personas heridas. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigente una alerta amarilla para la provincia.

Cerca de las 16, la tormenta fue tan fuerte que llevó al derribe de una cabina de peaje, que salió despedida y causó la muerte de un trabajador del lugar, de 61 años, que estaba inspeccionando la zona.

Fuentes policiales explicaron a los medios locales que el desprendimiento de las casillas del peaje fue debido a las complejas condiciones climáticas: “Cuando llegó la tormenta, el fallecido salió a supervisar y en esas circunstancias volaron las casillas y una lo aplastó”.

Con información de C5N