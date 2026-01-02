El 1 de enero, la tormenta con granizo y ráfagas de viento provocó el desprendimiento de una casilla de peaje que impactó sobre un trabajador de 61 años, mientras el SMN mantiene alerta amarilla.
Encontraron muerto a un empresario en su casa quinta de Brandsen
Pablo Enrique Gramigna, de 63 años, fue hallado en el baño de su vivienda y la Justicia investiga las causas del fallecimiento.Provincias02/01/2026
Un reconocido empresario de la ciudad de Brandsen, Pablo Enrique Gramigna, de 63 años, fue encontrado muerto en su casa quinta del barrio Mendizábal, a la vera de la Ruta 210. El hallazgo ocurrió cerca de las 21.30 de ayer.
Según informaron fuentes oficiales, todo comenzó cuando el hijo de Gramigna fue a buscarlo para compartir los festejos de Año Nuevo. Al no obtener respuesta a los llamados, ingresó a la propiedad ubicada en la intersección de Oropéndola y Piñonero. Desde afuera, vio a su padre tendido en el piso del baño, completamente desnudo y con manchas de sangre en el suelo.
Sin tener la llave, el joven logró entrar minutos después con la ayuda de una empleada que vive en el fondo del predio. De inmediato, pidió una ambulancia.
Una unidad del Hospital Francisco Caram llegó al lugar y constató el fallecimiento de Gramigna a las 21.52. Personal de la Estación de Policía Comunal de Brandsen y de la Policía Científica trabajó durante horas en la casa para recolectar pruebas y resguardar la escena.
El testimonio del hijo de la víctima aportó un dato clave: Gramigna había sufrido caídas previas y solía advertir sobre lo resbaloso que era el piso del baño, según indicó el portal 0221. Por eso, una de las hipótesis principales apunta a un posible accidente doméstico, aunque todo deberá ser confirmado por las pericias.
Gramigna era un referente comercial local y estaba vinculado a la firma Cable Óptica S.R.L., dedicada a servicios de televisión por cable, internet por fibra óptica, instalación de cámaras de seguridad y soporte técnico en telecomunicaciones.
El caso quedó en manos de la Unidad Fiscal de Instrucción Descentralizada de Brandsen, a cargo de la fiscal Sabrina Tondato. La causa fue caratulada como “averiguación de causales de muerte”.
Con información de TN
