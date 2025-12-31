Más de 190 personas atendidas por golpes de calor en Buenos Aires

Al menos 190 pacientes sufrieron golpes de calor en la jornada del martes 30 de diciembre luego de que la sensación térmica llegara a los 38 grados.

Fuentes del SAME a la Agencia Noticias Argentinas que 100 mujeres, 88 hombres y otras 2 personas sin identificar fueron asistidos en los barrios porteños.

Se trata de 180 adultos y 10 menores de edad, de los cuales 27 requirieron derivaciones a los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires.

Los datos se obtuvieron del Sistema Integral de Seguridad Pública (SISep).

Qué hacer frente a las altas temperaturas