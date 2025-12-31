Más de 190 personas atendidas por golpes de calor en Buenos Aires

La ola de calor, con sensación térmica de 38°C, afectó principalmente a adultos y dejó 27 derivados a hospitales.

Provincias31/12/2025

Golpe-de-calor-660x437

Al menos 190 pacientes sufrieron golpes de calor en la jornada del martes 30 de diciembre luego de que la sensación térmica llegara a los 38 grados.

Fuentes del SAME a la Agencia Noticias Argentinas que 100 mujeres, 88 hombres y otras 2 personas sin identificar fueron asistidos en los barrios porteños.

Se trata de 180 adultos y 10 menores de edad, de los cuales 27 requirieron derivaciones a los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires.

Los datos se obtuvieron del Sistema Integral de Seguridad Pública (SISep).

WENP5GYJRBCW7DEPDSFEAXZ4TQVerano 2026: Alertan por más calor y humedad en Argentina

Qué hacer frente a las altas temperaturas

  • Hidratarse con frecuencia, incluso antes de sentir sed.
  • Evitar la exposición al sol entre las 10 y las 17, el momento de mayor intensidad térmica.
  • Usar ropa liviana y de colores claros, que permita una mejor ventilación del cuerpo.
  • Priorizar alimentos frescos, como frutas y verduras, y evitar comidas pesadas.
  • Permanecer en espacios frescos o con sombra, y hacer pausas si se realizan actividades al aire libre.
  • Realizar actividad física temprano a la mañana o hacia la tarde, cuando el calor disminuye.

