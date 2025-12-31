La magistrada señaló que el crimen se cometió con ensañamiento y participación de varias personas; los sospechosos tienen antecedentes por delitos contra la propiedad.
Más de 190 personas atendidas por golpes de calor en Buenos Aires
La ola de calor, con sensación térmica de 38°C, afectó principalmente a adultos y dejó 27 derivados a hospitales.Provincias31/12/2025
Al menos 190 pacientes sufrieron golpes de calor en la jornada del martes 30 de diciembre luego de que la sensación térmica llegara a los 38 grados.
Fuentes del SAME a la Agencia Noticias Argentinas que 100 mujeres, 88 hombres y otras 2 personas sin identificar fueron asistidos en los barrios porteños.
Se trata de 180 adultos y 10 menores de edad, de los cuales 27 requirieron derivaciones a los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires.
Los datos se obtuvieron del Sistema Integral de Seguridad Pública (SISep).
Qué hacer frente a las altas temperaturas
- Hidratarse con frecuencia, incluso antes de sentir sed.
- Evitar la exposición al sol entre las 10 y las 17, el momento de mayor intensidad térmica.
- Usar ropa liviana y de colores claros, que permita una mejor ventilación del cuerpo.
- Priorizar alimentos frescos, como frutas y verduras, y evitar comidas pesadas.
- Permanecer en espacios frescos o con sombra, y hacer pausas si se realizan actividades al aire libre.
- Realizar actividad física temprano a la mañana o hacia la tarde, cuando el calor disminuye.
Brigadistas y bomberos continúan combatiendo las llamas en distintos puntos de la provincia, mientras rige alerta roja por riesgo extremo.
La industria electrónica de Tierra del Fuego cierra el año en crisis tras el vencimiento del acuerdo entre la UOM y Afarte.
Efectivos de Gendarmería Nacional incautaron más de 250 cajas de pirotecnia de contrabando durante operativos realizados en la Ruta Nacional 7, en la provincia de Mendoza.
“Rebelión del ticket”: sólo tres provincias aplican el régimen que visibiliza los impuestosProvincias26/12/2025
A un año y medio de aprobado el régimen de Transparencia Fiscal, la adhesión a nivel provincial fue casi nula. Nueva campaña de la ONG Lógica para lograr éxito
Una mujer de 81 años falleció durante la cena de Nochebuena en la localidad cordobesa de Despeñaderos tras atragantarse con la comida.
Walter Montoya pasó por Rosario Central, Sevilla, Cruz Azul, Gremio, Defensor Sporting, Central Córdoba y Godoy Cruz antes de llegar a Gimnasia y Tiro.
La falla en un transformador de Edesur dejó sin servicio a miles de usuarios; el Ejecutivo advierte sobre la necesidad de reforzar la infraestructura eléctrica.
Helena Giselle nació a las 00.02 y fue la primera del 2026 en Tucumán
El Ministerio de Salud de Tucumán confirmó el primer nacimiento del 2026 ocurrido minutos después de la medianoche en una maternidad pública.
Año Nuevo violento en Salta: asesinan a un joven en barrio Solidaridad
Un enfrentamiento ocurrido en la madrugada del 1° de enero en barrio Solidaridad terminó con un joven asesinado, un herido grave y dos personas detenidas.
Durante el feriado de Año Nuevo, el hospital sostuvo la atención sanitaria con más de 350 asistencias y el trabajo de más de 600 agentes de salud de distintas áreas.