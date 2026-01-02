Inician la restauración de la Catedral Basílica del Santísimo Salvador

Especialistas del CONICET y de la Universidad Nacional de Jujuy trabajan en conjunto para restaurar la Catedral Basílica del Santísimo Salvador que en marzo de 2025 sufrió un derrumbe parcial tras intensas lluvias que azotaron la zona y ambas partes fueron convocadas para elaborar un diagnóstico científico para obras de mejora.

A través de un comunicado, se informó que, luego de que la Catedral Basílica del Santísimo Sacramento de San Salvador de Jujuy haya sufrido un derrumbe parcial de un muro de adobe sobre la recova, la Dirección Provincial de Arquitectura solicitó la participan de estas dos entidades.

El grupo de trabajo está integrado por el Laboratorio de Arquitecturas Andinas y Construcción con Tierra (LAAyCT), liderado por el científico del CONICET Jorge Tomasi, que pertenece al Instituto de Investigaciones sobre la Naturaleza y la Sociedad “Rodolfo Kusch” de la Universidad Nacional de Jujuy.

El trabajo de LAAyCT surgió a partir de distintos proyectos realizados en la provincia de Jujuy para el diagnóstico, la producción de proyectos e, incluso, el asesoramiento en obras para la conservación de ciertos edificios históricos, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

En el caso del diagnóstico requerido para la Catedral, se decidió abordar integralmente al edificio, sin limitarse al sector del derrumbe, ya que “los fenómenos patológicos son multidimensionales y una patología en un sector suele encadenarse con otras en formas que deben interpretarse a partir del estudio de sus manifestaciones”.

La primera etapa se realiza en torno al relevamiento arquitectónico y constructivo del edificio, por lo que los investigadores del CONICET emplean distintos métodos de medición: desde levantamiento métrico con láser, hasta registros aéreos con drones.

“Estas herramientas les permitieron obtener tanto planos y elevaciones precisas como imágenes ortogonales del interior y exterior del templo, integradas en un ortomosaico fotogramétrico”, remarcaron.

Luego, para comprender de qué manera se construyó el edificio y detectar daños ocultos, el equipo científico realizó más de un centenar de “cateos”, que constan de pequeñas aperturas de inspección en distintos puntos de los muros.

En cada cateo se midió además el nivel de humedad, información que luego fue integrada en una base de datos para construir mapas de distribución de los fenómenos.

Un dato aportado por el científico es que, cuando comenzaron con las tareas de diagnóstico se anoticiaron que las intervenciones que se habían hecho a lo largo de la historia del edificio no estaban reportadas en informes.

Ante esa situación, los científicos emprendieron un trabajo de relevamiento del edificio desde cero, verificando las medidas de la planta y la elevación, además de todos los detalles técnicos y ornamentales.

“El enfoque implica un diagnóstico integral de todo el edificio, no solo de la sección colapsada, debido a la naturaleza multicausal de las patologías del edificio”, explicó Tomasi y señaló que esta tarea incluye la creación de informes semanales detallados para la provincia que documentan cada paso y decisión.

El especialista también destacó que, en este momento, no se trata solo de diagnosticar los mecanismos de las patologías en la Catedral, sino que a su vez tiene como objetivo “producir un conocimiento que sea significativo más allá de este caso específico, contribuyendo a la comprensión de la tecnología de construcción de adobe, su uso histórico y su aplicación actual”.

Según adelantan los científicos, el diagnóstico concluirá en los próximos meses, cuando el equipo pueda presentar sus conclusiones respecto a las principales patologías y los riesgos potenciales de la Catedral.__IP__

La próxima etapa consiste en la formulación del Proyecto Ejecutivo para la intervención de la Catedral. Para esto, el equipo del LAAyCT ya está trabajando con el CCT Salta Jujuy y el área de Vinculación Tecnológica del CONICET, que coordina todo el proceso de articulación entre las instituciones.

En el equipo trabajan Julieta Barada, Natalia Veliz, Gabriela Varela Freire, el ingeniero Nicolás Losa, los arquitectos Diego Tejerina y Valentina Millón, sumado a la licenciada Karen Quispe.