Energías renovables: el Parque Solar San Rafael comenzó a operar en Mendoza
El nuevo parque cuenta con 400.000 paneles solares y su generación equivale al consumo eléctrico de alrededor de 135.000 hogares.
El Parque Solar San Rafael comenzó a operar de manera anticipada en Mendoza con la entrada en servicio de 140 MW, sobre un total de 180 MW de capacidad instalada.
Se trata de uno de los desarrollos solares más relevantes de la provincia, el cual fue posible gracias a una inversión de 180 millones de dólares, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas.
Ubicado en el departamento de San Rafael y construido por Genneia, el proyecto cuenta con aproximadamente 400.000 paneles solares y se integra al sistema a través del Mercado a Término de Energía Renovable (MATER), abasteciendo a clientes privados con energía limpia.
Su generación equivale al consumo eléctrico de alrededor de 135.000 hogares y contribuye de manera significativa a la diversificación de la matriz energética provincial.
Expansión solar en Mendoza
Con estos avances, Mendoza se consolida como la provincia con mayor número de proyectos solares privados del país.
Entre los principales desarrollos se destaca el Parque Solar Anchoris, con 180 MW de potencia instalada, una inversión de USD 160 millones, más de 360.000 paneles bifaciales, capacidad para abastecer a 125.000 hogares, una reducción estimada de 220.000 toneladas de dióxido de carbono (CO₂) anuales.
Además, el Parque Solar Aconcagua, ubicado en Luján de Cuyo y desarrollado por Tango Energy en conjunto con Emesa, cuenta con 90 MW totales e inició su operación inyectando 25 MW a la red eléctrica.
En el sur provincial, el Parque Solar Malargüe, con capacidad instalada de 90 mw. En paralelo, el proyecto El Quemado, impulsado por YPF Luz junto a EMESA, prevé una capacidad de 305 MW, posicionándose como uno de los desarrollos fotovoltaicos más grandes del país.
En el esquema de generación distribuida y cooperativa, se incorporó Coperote I, proyecto de la Federación de Cooperativas Eléctricas del Nuevo Cuyo, equipado con 5.832 paneles fotovoltaicos de última tecnología, que aporta capacidad adicional al sistema y refuerza el proceso de transición energética provincial.
Desde el gobierno de Mendoza aseguran que estos desarrollos permiten proyectar que la provincia alcanzará hacia 2026 unos 700 MW solares instalados, con más de 1.000 MW adicionales en cartera.
