Jubilado asesinado en Núñez: dos imputados quedaron con prisión preventiva

Dos hombres fueron procesados con prisión preventiva acusados del crimen de un jubilado durante un robo a comienzos de diciembre en el barrio porteño de Núñez. El cuerpo fue hallado por su hermana tres días después, quien llamó al 911 al advertir que la puerta estaba abierta.

La jueza María Fabiana Galletti procesó con prisión preventiva a dos hombres por el asesinato de José Alberto Ronderos el pasado 7 de diciembre durante un robo en el interior de su vivienda. Además, la magistrada embargó los bienes de los procesados hasta cubrir las sumas de más de $101 millones.

La causa inició días después cuando familiares de la víctima denunciaron en la Comisaría 13B de la Policía de la Ciudad que el hombre no les respondía los mensajes desde hacía dos días. Así, fueron hasta la vivienda ubicada en la calle Vuelta de Obligado al 3100, donde lo encontraron sin vida.

El portal Fiscales destaca que al entrar al domicilio hallaron a la víctima, de 70 años, semidesnuda, atada de pies y manos, y con signos de haber sido brutalmente golpeada. La autopsia confirmó que su muerte se produjo como consecuencia de “politraumatismos” y por una “hemorragia interna".

En base a la labor de la Dirección de Video Seguridad -a cargo de la comisaria inspectora Laura Malventano- junto a personal de las divisiones Video Judicial, Apoyo Tecnológico, Análisis de Imágenes y la Sección Apoyo Rápido a Intervenciones de Monitoreo” (SARIM) de esa fuerza policía, se pudo esclarecer el hecho e identificar a los involucrados en el robo y el crimen de Ronderos, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas.

Lo vigilaban

Durante la pesquisa se logró constatar, tras el análisis de las cámaras de seguridad y el testimonio de la cocinera del bar que solía frecuentar la víctima, que, días previos al crimen, Ronderos era vigilado por uno de los implicados.

“Los imputados en diferentes días y horarios realizaron discretas tareas de inteligencia en los alrededores del domicilio de la víctima, las cuales habrían tenido lugar, al menos, desde el 5 hasta el 7 de diciembre inclusive, todo ello, presumiblemente con el objeto de determinar en qué momento podían acceder a su domicilio y perpetrar los hechos que tenían en miras de ejecución”, indicó la jueza.

La magistrada explicó que, aprovecharon que se trataba de un jubilado, y el 7 de diciembre ingresaron a su vivienda, donde lo maltrataron. “Luego de ello, aprovechándose de su supremacía física y que habían anulado toda capacidad de resistencia que Ronderos pudiera oponer, lo golpearon brutalmente en distintas partes de su cuerpo hasta lograr matarlo”.

Con el seguimiento de las cámaras se pudo determinar que, tras el crimen, los dos hombres que ingresaron a la vivienda abordaron, junto a un tercer cómplice, un colectivo hacia la zona de Parque Patricios.

A su vez, en el escrito de procesamiento, la magistrada señaló que, con el conocimiento del caso, los dos sospechosos tomaron un micro de larga distancia hasta la localidad bonaerense de Dolores y luego se dirigieron a Mar del Plata.

En dicha ciudad donde fueron detenidos a mediados de este mes, tras conocerse que estuvieron involucrados en un incidente de tránsito acaecido el 11 de diciembre, donde uno de ellos conducía alcoholizado.

Procesamiento y embargos

Tras ser detenidos, los dos sospechosos fueron trasladados a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para ser indagados por la jueza, aunque se negaron a declarar.

Así, en base a las pruebas recabadas hasta el momento, la jueza Galletti dispuso el procesamiento con prisión preventiva de los dos hombres -quienes cuentan con condenas por delitos contra la propiedad- como autor y partícipe necesario, respectivamente, de los delitos de “homicidio agravado por haber sido cometido con ensañamiento, con el concurso premeditado de dos o más personas y por el delito conexo -criminis causae-, que a su vez concurre en forma real con el delito de robo”. Además, embargó sus bienes hasta cubrir la suma $101.279.145 para cada uno.