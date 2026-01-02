El 1 de enero, la tormenta con granizo y ráfagas de viento provocó el desprendimiento de una casilla de peaje que impactó sobre un trabajador de 61 años, mientras el SMN mantiene alerta amarilla.
Una mujer fue hallada asesinada en un acceso rural de Villa María
El cuerpo fue encontrado en un camino rural con signos de violencia. La Fiscalía de Instrucción en Feria inició una investigación por homicidio.Provincias02/01/2026
Una mujer fue hallada asesinada en un camino rural en la provincia de Córdoba y las autoridades investigan si se trató de un femicidio, debido a que la víctima presenta signos de violencia.
Este jueves 1° de enero los investigadores fueron alertados por la presencia de una mujer asesinada en un camino rural al este de la Sociedad Rural y detrás del predio de la Universidad Nacional en Villa María.
De este modo, conforme a la información que accedió la Agencia Noticias Argentinas por parte del Ministerio Público Fiscal provincial, la Fiscalía de Instrucción en Feria de la ciudad de Villa María comenzó con la investigación por el supuesto homicidio.
El dato que se dio a conocer es que el cadáver se encontraba sobre los pastizales de un ingreso rural con signos de violencia, por lo que se trata de constatar si pudo tratarse de un femicidio.
La fiscalía ordenó tareas de relevamiento y pericias a personal de la Policía Científica y de la División Investigaciones de la Unidad Departamental General San Martín.
En tanto, se aguardaba al resultado de la autopsia para determinar las causas de la muerte y su identificación.
El nuevo parque cuenta con 400.000 paneles solares y su generación equivale al consumo eléctrico de alrededor de 135.000 hogares.
El hecho ocurrió en marzo de 2025 y ahora, especialistas del CONICET y de la Universidad Nacional de Jujuy, trabajan en la restauración.
Pablo Enrique Gramigna, de 63 años, fue hallado en el baño de su vivienda y la Justicia investiga las causas del fallecimiento.
La ola de calor, con sensación térmica de 38°C, afectó principalmente a adultos y dejó 27 derivados a hospitales.
La magistrada señaló que el crimen se cometió con ensañamiento y participación de varias personas; los sospechosos tienen antecedentes por delitos contra la propiedad.
La cadena CBS reveló que la captura de Nicolás Maduro fue ejecutada por los Delta Force, la unidad de operaciones especiales más selecta de los Estados Unidos.
e confirmó que la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, se encuentra en Moscú tras haber abandonado el país poco antes del ataque estadounidense.
La captura de Nicolás Maduro pone en vilo al mercado energético global, dado que Venezuela posee las reservas de petróleo más grandes del mundo.
Las potencias calificaron la operación militar de Donald Trump como un acto de "terrorismo de Estado" y una violación flagrante a la soberanía.
Tras años de interrupción, Salta recupera la conexión aérea directa con Iquique. El primer vuelo despegará este lunes 5 de enero bajo la modalidad de chárter estacional.