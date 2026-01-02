Salta abre el año con la feria “Luna Llena de Mancias y Oráculos”

El Circo de los Dinosaurios llega a Salta con un espectáculo para toda la familia
Desde este viernes, grandes y chicos podrán disfrutar de dinosaurios animatrónicos, acrobacias, payasos y el emocionante Globo de la Muerte en el Hiper Libertad.
La feria de mancias, oráculos y espiritualidad se realizará este sábado, de 14 a 23, con actividades abiertas y foodtrucks.Sociedad02/01/2026
La Municipalidad de Salta invita a vecinos y turistas a participar de la XXX edición de “Luna Llena de Mancias, Oráculos y Feria Holística”, la primera feria temática del año, que se llevará adelante el sábado 3 de enero, de 14 a 23 horas, en plaza España.
El encuentro reúne a emprendedores, artesanos y feriantes vinculados al universo holístico y espiritual, con una amplia oferta de productos como artesanías, cosmética natural, sahumerios, velas, oráculos y elementos de medicina natural, entre otros.
Durante la jornada se desarrollarán actividades abiertas al público. Desde las 19 horas tendrá lugar una limpieza energética ancestral, a cargo del facilitador Matías Rodríguez. La propuesta busca promover espacios de bienestar, reflexión y conexión, en un entorno al aire libre.
Además, contará con foodtrucks y patio de comidas, generando un espacio ideal para disfrutar en familia o con amigos.
La feria fue declarada de Interés Municipal mediante la Resolución N° 607 del Concejo Deliberante y se consolida como la única feria temática holística de la ciudad.
