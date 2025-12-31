Incendios en La Pampa: Ya se quemaron más de 83.000 hectáreas

Dos incendios forestales permanecen activos en la provincia de La Pampa, donde brigadistas y bomberos voluntarios continuaban trabajando para combatir las llamas. Esta situación se agravó al conocerse que ya son más de 83.000 hectáreas afectadas desde noviembre, según informaron autoridades provinciales y federales. En simultáneo, se conoció que la situación del fuego en Junín de los Andes y La Rinconada, en la provincia de Neuquén, pudo ser controlada en horas de la noche.

El director de Defensa Civil de La Pampa, David García, brindó un panorama actualizado en el que explicó que los esfuerzos se concentraban en dos puntos críticos. Uno de los focos se desató en el cruce de la Ruta Provincial 28 y 1, cerca de Bernasconi y General San Martín. Allí, las cuadrillas de Defensa Civil trabajan con el apoyo de recursos aéreos, según detalló El Diario digital.

El segundo frente se ubicaba sobre la Ruta Provincial 12, a unos 7 kilómetros del cruce con la Ruta Nacional 35, al norte de Santa Rosa. Se trata de un sector de monte bajo donde las tareas se mantienen de forma intensiva para evitar que las llamas se expandan.

De acuerdo con el último parte de la Agencia Federal de Emergencias (AFE), el incendio denominado “La Blanca Grande”, en la jurisdicción de Hucal, aún no se había podido controlar. En el operativo participaban personal de la Agencia, la Dirección General de Defensa Civil de la provincia y bomberos voluntarios de distintos cuarteles. A estas tareas, se sumó un avión hidrante AT 802.

La AFE informó también sobre otros focos, algunos ya controlados o contenidos, como los de “La Aguará”, “La Marielita Wolf” y “La Travesía”, todos en el departamento de Hucal, y los de “Ruta 10 km 122” y “Granizo”, en Conhelo y Chalileo, respectivamente.

Según el portal La Arena, hasta la tarde del martes los focos más preocupantes se registraban en la zona de Jacinto Arauz, en el cruce de las rutas 1 y 28, y en las cercanías de Alpachiri sobre la ruta 1, donde bomberos de Miguel Riglos y la mencionada localidad continuaban con las tareas. Al respecto, las autoridades confirmaron que la situación en Jacinto Arauz se había desatado el lunes y lo habrían podido contener parcialmente.

El reporte del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, citado por el mismo medio, señaló que todo el territorio pampeano se mantiene en alerta roja por riesgo extremo de incendios, debido a temperaturas elevadas, presencia de material combustible seco y la probabilidad de tormentas eléctricas que podrían originar nuevos focos.

Más de 20 asociaciones de bomberos voluntarios intervinieron en distintos puntos, según reportó la Federación de Asociaciones de Cuerpos de Bomberos Voluntarios de La Pampa en sus comunicados. Entre los días 26 y 28 de diciembre, se movilizaron cuarteles de Alpachiri, Guatraché, Eduardo Castex, Arata, La Maruja, General San Martín, Jacinto Arauz, Bernasconi, La Adela, Winifreda, Victorica y Trenel, entre otros, actuando sobre distintos frentes y rutas estratégicas.

La magnitud de los incendios hizo que debieran establecer guardias de cenizas en áreas como Jacinto Arauz y Santa Isabel, donde el fuego fue contenido, pero persiste la amenaza de reactivaciones por el viento y la sequedad del suelo. En la zona de Utracán, un tercer foco fue rápidamente controlado, y también se reportaron daños en el ingreso a la localidad de Alpachiri. Según la Coordinación de Operaciones La Pampa, la Brigada Provincial permanece en alerta y lista para nuevas intervenciones ante el riesgo vigente.

El balance oficial indica que en los últimos dos meses se han quemado cerca de 83.000 hectáreas en la provincia, aunque las cifras podrían incrementarse una vez que se cuantifiquen los focos que aún se encuentran activos.

Las autoridades han pedido a la población extremar las precauciones para evitar nuevos focos en un contexto donde las condiciones ambientales resultan especialmente peligrosas.

Respecto al fuego en Estancia Chacayal, entre La Rinconada y Junín de los Andes, pudo ser contenido tras un intenso operativo de brigadistas, según informó LM Neuquén. El incendio forestal se reactivó este lunes y las labores de control se vieron complicadas por el ascenso de la temperatura y las fuertes ráfagas de viento.

De acuerdo con el último informe de la Secretaría de Emergencias y Gestión del Riesgo (SIEN), el incendio afectó 700 hectáreas de pastizales y matorrales. Más de 50 brigadistas del Sistema Provincial de Manejo del Fuego, Parques Nacionales y Bomberos Voluntarios participaron en las tareas de enfriamiento y control de puntos calientes, con apoyo de dos aviones hidrantes y un helicóptero. Este dato se conoció cerca de las 20 horas del martes.

