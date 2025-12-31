Con el inicio de enero de 2026, las entidades financieras definieron los nuevos límites de extracción diaria en cajeros automáticos.
Migraciones: el Ejecutivo avanza con una reforma para fortalecer el control de fronteras
La intención del decreto, que se publicaría en el corto plazo, también es darle más competencias y tareas a la organización. Se evalúa poner una visa a más países.Argentina31/12/2025
El Gobierno trabaja en un decreto para reformar Migraciones, que se encuentra bajo la órbita del Ministerio de Seguridad. Según pudo saber TN, el objetivo es fortalecer el rol de la entidad y endurecer los controles fronterizos.
Las medidas se sumarían al DNU 366/2025, que se publicó en mayo de este año, que modificó el régimen migratorio para aumentar el control sobre las personas que ingresan al país, conocer quiénes acceden al sistema de asistencia social y promover inversiones extranjeras mediante incentivos como la ciudadanía por inversión.
“La idea es fortalecer el rol de Migraciones y fortalecer la política migratoria en general. Esto ya se hizo con un decreto, pero hay cuestiones a subsanar y reglamentar. La idea es tener una doctrina de seguridad más dura”, indicaron fuentes oficiales al tanto de la reforma.
Es decir, el nuevo decreto vendría a darle más competencias a Migraciones para que logre implementar una política migratoria más restrictiva en general. “Al menos con respecto a los países considerados de baja vigilancia”, aclararon.
En ese sentido, se espera que la decisión presidencial permita poner en práctica más controles sobre las personas que ingresan a la Argentina, como un análisis aún mayor de sus antecedentes. También está en evaluación que la Argentina requiera visa para los visitantes de determinados países. Actualmente, esa condición ya está vigente para algunas naciones asiáticas y africanas, como China, Afganistán, Angola, Arabia Saudita, Burundí, Camerún, Egipto, Haití, entre otros.
Cuáles son las competencias de Migraciones actualmente
Hasta el momento, Migraciones funcionaba especialmente como una Dirección Nacional encargada de las ciudadanías, residencias e ingreso de visitantes.
Pero, además, durante la conferencia de prensa de mayo que anunció el Decreto 366/2025 se indicaron cambios como la deportación de todos los condenados por delitos realizados en el país y el pago de servicios de salud y educación. El DNU también marcó una nueva diferencia en relación con la ley vigente hasta ese momento: si una persona tiene una situación migratoria irregular, solo podrá ser atendido de manera gratuita por emergencias.
Asimismo, el último decreto que salió antes de esta nueva reforma en carpeta indicó que solo se otorgará la ciudadanía argentina a las personas que residan de forma continua durante dos años en el país, sin salir de él.
“Quienes entren o permanezcan de forma irregular ya no van a ser recompensados con la ciudadanía, como ocurría hasta ahora”, expresó en su momento Manuel Adorni, vocero presidencial y actual jefe de Gabinete.
El Ministerio de Salud de la Nación publicó una nueva guía estratégica para combatir el brote de coqueluche tras el aumento de casos registrado en el último año.
El CECIM La Plata le dio 24 horas al Presidente para que vuelva atrás públicamente de sus declaraciones ante un periódico inglés. Milei había asegurado que las Islas serán argentinas "cuando los isleños lo deseen".
Con el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), el Ejecutivo dejó de lado la segmentación por ingresos. Lo formalizó con un decreto en el Boletín Oficial. Quiénes dejan de recibir asistencia estatal.
La medida no alcanza al presidente Javier Milei ni a la vicepresidenta, Victoria Villarruel. Los incrementos no son retroactivos y regirán desde el primer día enero.
A través del decreto 934/2025, se frenó el ingreso de personal en organismos estatales como parte del plan de ajuste y reestructuración del Estado.
Tras la confirmación de un caso en la localidad, el Ministerio de Salud Pública realizó un operativo territorial junto a la Municipalidad y el hospital Dr. Luis Adolfo Güemes para identificar la presencia de la enfermedad en animales y reforzar las medidas de prevención.
La madrugada de este sábado cambió el destino de la región: Estados Unidos lanzó una operación militar a gran escala en Venezuela con bombardeos en puntos neurálgicos de Caracas.
Venezuela puso en alerta a sus Fuerzas Armadas tras el ataque de Estados Unidos
El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, acusó a Estados Unidos de lanzar ataques militares en distintos puntos del país durante la madrugada del 3 de enero. Anunció el despliegue total de la Fuerza Armada y el respaldo al decreto firmado por Nicolás Maduro.
El Consejo de Seguridad de la ONU se reúne este mediodía en Nueva York tras el ataque a Venezuela y la captura de Nicolás Maduro.
La cadena CBS reveló que la captura de Nicolás Maduro fue ejecutada por los Delta Force, la unidad de operaciones especiales más selecta de los Estados Unidos.