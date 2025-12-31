Milei inicia 2026 con agenda internacional: Davos, EEUU y una cumbre de derecha

Luego de un año de altibajos, que finalizó con una victoria en el Congreso, el presidente Javier Milei se prepara para comenzar el 2026 con una nueva agenda internacional que lo llevará una vez más a Davos y a los Estados Unidos. En ese marco también espera reunir a líderes globales de derecha en Buenos Aires.

En primer lugar, y como hace cada enero desde que asumió al frente de la Casa Rosada, el libertario viajará a la ciudad suiza para participar del Foro Económico Mundial, donde volverá a brindar un discurso crítico del colectivismo.

“Lo hizo en el 2024, lo repitió en el 2025 y muy probablemente lo haga de nuevo ahora y en cada oportunidad que vaya a tener en el futuro, porque es nuestra posición, es nuestra ideología”, sostuvo al respecto una fuente diplomática.

El evento se realizará del 19 al 23 de enero en la comuna Klosters-Serneus, bajo el lema “Un espíritu de diálogo” y con la asistencia de más de 3 mil líderes de diferentes sectores y países.

En esta oportunidad, los debates se centran en cinco desafíos: la cooperación en un mundo en disputa, la apertura de nuevas fuentes de crecimiento, la inversión en las personas, el despliegue responsable de la innovación y la creación de prosperidad dentro de los límites planetarios.

En su última disertación en este encuentro, Milei generó polémica al cuestionar los organismos en los que se “promueve la agenda LGBT” y puso como ejemplo el caso de “dos americanos homosexuales que, enarbolando la bandera de la diversidad sexual, fueron condenados a cien años de prisión por abusar y filmar a sus hijos adoptivos durante más de dos años”.

“Quieren imponernos que las mujeres son hombres y los hombres son mujeres solo si así se autoperciben y nada dicen de cuando un hombre se disfraza de mujer y mata a su rival en un ring de boxeo o cuando un preso alega ser mujer y termina violando a cuanta mujer se le cruce por delante en la prisión”, sostuvo aquella vez.

Por otra parte, el Presidente tiene previsto viajar a los Estados Unidos para firmar personalmente el acuerdo de libre comercio con ese país, una vez que el tratado, en el que todavía se está trabajando, ya esté finalizado.

“Los acuerdos comerciales suelen ser muy laboriosos, llevan mucho tiempo, especialmente en la parte técnica. Entendemos que el canciller, Pablo Quirno, lo tiene como uno de sus principales temas y en cualquier momento vamos a conocer finalmente el texto. No podemos dar precisiones porque no las tenemos y porque, efectivamente, los equipos siguen intercambiando información y cuestiones que hacen a la parte técnica”, explicó al respecto el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, durante la conferencia de prensa que dio el martes en Casa Rosada.

De acuerdo con lo que precisaron varias fuentes oficiales a Infobae, el Gobierno busca que el tratado sea rubricado pronto para que pueda entrar en vigencia lo antes posible, pero para eso están ultimando detalles con la contraparte norteamericana.

A mediados de noviembre pasado, la Casa Blanca publicó un comunicado en el que confirmó que ya se había alcanzado un convenio marco con la gestión libertaria para avanzar hacia un programa de “comercio e inversión recíprocos”.

Según informó semanas atrás la administración de Donald Trump, el tratado contempla el acceso mutuo a mercados para productos clave, particularmente en recursos naturales, acero, aluminio y carne de res.

Tal como anticipó este medio, la idea de Milei es viajar a Washington D.C. cuando ya esté todo listo para firmar el acuerdo con su contraparte republicana, con la que además tiene una afinidad ideológica.

En tanto, entre abril y mayo el libertario volará a Londres para reunirse con dirigentes ingleses de derecha, por lo que se convertirá de esta manera en el primer presidente argentino en visitar el Reino Unido desde la guerra de Malvinas.

Así lo confirmó el propio mandatario en una reciente entrevista que brindó a un prestigioso medio británico, durante la cual también sostuvo que el reclamo por la soberanía de las islas Malvinas se va a mantener y “no es negociable”.

En reiteradas ocasiones, el libertario reconoció que una de las figuras históricas que admira es a la ex primera ministra del Reino Unido, Margaret Thatcher: “Hubo una guerra y a nosotros nos tocó perder. Eso no quiere decir que uno no pueda considerar que quienes estaban en frente eran personas que hacen bien su trabajo. Y no solo la admiro a ella, también a Ronald Reagan en Estados Unidos. Y admiro profundamente a Winston Churchill. ¿Y cuál es el problema?”, remarcó.

Por último, en estos meses el jefe de Estado también planea convocar a una cumbre de líderes mundiales de derecha, que posiblemente se realice en Buenos Aires, para consolidar una alianza estratégica que oficie de contrapeso a los gobiernos populistas.

Aunque todavía no hay una fecha para este evento, la intención es reunir a los presidentes José Antonio Kast (recientemente electo en Chile), Rodrigo Paz (Bolivia), Daniel Noboa (Ecuador) y Santiago Peña (Paraguay), a los que también se podría sumar Nayib Bukele (El Salvador).

Con información de Infobae