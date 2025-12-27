"Cada provincia tiene una realidad distinta. Tenemos hacia futuro conjutno la expectativa de desarrollo, y en eso es lo que venimos trabajando con el tema del Corredor Biooceánico, la minería y en la región del litio", expresó.
Las empresas que el Gobierno buscará privatizar en 2026
El plan abarca sectores de energía, transporte y servicios, incluyendo activos de alto perfil como Enarsa, AySA, Intercargo y la red de Ferrocarriles Argentinos, con el fin de atraer inversiones y reducir el déficit estructural del Estado.Política27/12/2025
El gobierno espera poder privatizar más de una decena de empresas durante el año próximo, con el fin de dar otra impronta al sector privado y cosechar fondos para robustecer las reservas.
En el marco de esa estrategia, avanza con la venta de la transformación de la Administración de Infraestructura Ferroviaria, Administración General de Puertos, Contenidos Públicos, Edu.Ar y la Empresa Argentina de Navegación Aérea, según supo la Agencia Noticias Argentinas.
También de Fabricaciones Militares, Operadora Ferroviaria, Radio y Televisión Argentina, Casa de Moneda y Telam.
Y con la privatización de otras compañías públicas, como Transener, las represas hidroeléctricas y AYSA, el gigante que provee agua potable y cloacas al área metropolitana.
Con ese objetivo, el Gobierno completó el programa de transformación de Sociedades del Estado (SE) en Sociedades Anónimas (SA).
Este viernes se inscribió en el Registro Público la última de estas transformaciones, que fue la correspondiente a “Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado (SE)”, empresa que quedó convertida en “Ferrocarriles Argentinos Sociedad Anónima Unipersonal (SAU)”.
El presidente Javier Milei, a través del art. 48 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 70/2023, dispuso que las sociedades o empresas con participación del Estado, cualquier fuera el tipo o forma societaria adoptada, se transformarían en Sociedades Anónimas, de modo de quedar sujetas a las prescripciones de la Ley General de Sociedades N° 19.550, en igualdad de condiciones con las sociedades sin participación estatal y sin prerrogativa pública alguna.
Además, la mira está puesta principalmente en energía y transporte.
Esto incluye a Corredores Viales, que abarca 9.000 kilómetros de rutas; la empresa de energía Enarsa; Intercargo, despertó el interés de un grupo francés; y la Vía Navegable Troncal, más conocida como Hidrovía.
Faroni intentó deshacerse de un teléfono celular cuando fue interceptado por la PolicíaJudiciales30/12/2025
