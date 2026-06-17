La Justicia pidió la indagatoria de José Luis Espert por presunto lavado de dinero

El fiscal federal Fernando Domínguez pidió este miércoles llamar a indagatoria a José Luis Espert por presunto lavado de dinero. El exdiputado de La Libertad Avanza es investigado por sus lazos con el empresario Fred Machado, involucrado en una causa por narcotráfico y recientemente condenado en Estados Unidos por fraude y lavado.

La Fiscalía a cargo de Domínguez sostiene que, para darle licitud a los fondos que recibió de Fred Machado, Espert compró un BMW, un Lexus e hizo pagos a un fideicomiso llamado Dunas.

En ese contexto, el fiscal también incluyó en la indagatoria a la sociedad comercial del exlegislador, Varianza SA, por informes contables falsos para justificar el origen del dinero.

A su vez, también fue presentado un pedido de indagatoria para Mariano Cosentino, el contador de Espert. El juez federal de San Isidro Lino Mirabelli deberá resolver los pedidos.

Con información de TN