La Justicia pidió la indagatoria de José Luis Espert por presunto lavado de dinero

El exdiputado de La Libertad Avanza es investigado por una transferencia de 200.000 dólares desde una cuenta en Estados Unidos vinculada al empresario Fred Machado.
Política17/06/2026

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El fiscal federal Fernando Domínguez pidió este miércoles llamar a indagatoria a José Luis Espert por presunto lavado de dinero. El exdiputado de La Libertad Avanza es investigado por sus lazos con el empresario Fred Machado, involucrado en una causa por narcotráfico y recientemente condenado en Estados Unidos por fraude y lavado.

La Fiscalía a cargo de Domínguez sostiene que, para darle licitud a los fondos que recibió de Fred Machado, Espert compró un BMW, un Lexus e hizo pagos a un fideicomiso llamado Dunas.

En ese contexto, el fiscal también incluyó en la indagatoria a la sociedad comercial del exlegislador, Varianza SA, por informes contables falsos para justificar el origen del dinero.

A su vez, también fue presentado un pedido de indagatoria para Mariano Cosentino, el contador de Espert. El juez federal de San Isidro Lino Mirabelli deberá resolver los pedidos.

Con información de TN

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