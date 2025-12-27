El senador Luis Juez destacó la aprobación del Presupuesto 2026 como una "hoja de ruta" necesaria, pero reclamó una mejora urgente en el salario real y lanzó duras críticas contra la AFA.
"Régimen soviético": crítica al sistema fiscal
El ex titular de ARCA, Juan Pazo, respaldó la Ley de Inocencia Fiscal y criticó el sistema tributario previo, al que definió como un "régimen soviético" que trataba a los ciudadanos como delincuentes.Política27/12/2025
El ex titular de ARCA, Juan Pazo, afirmó que el país transita hacia un modelo de inocencia fiscal y criticó con dureza el sistema de control anterior, al que calificó como un "régimen soviético" donde se trataba a todos los ciudadanos como delincuentes.
"Era un régimen donde toda la informalidad deliberada y sofisticada no se perseguía y nos volvían locos a todos los ciudadanos", aseguró el exfuncionario, quien detalló que las reformas buscan eliminar registros absurdos y regímenes informativos que obligaban al organismo a recibir datos sobre gastos mínimos, desde un peso en tarjetas hasta consumos básicos de luz y gas.
Según el testimonio de Pazo por Radio Rivadavia, la lógica del proyecto enviado al Congreso es simplificar el sistema tributario y proteger el ahorro genuino de los argentinos. "Pasamos de un régimen persecutorio donde todos eran culpables hasta que ARCA demuestre lo contrario a un régimen de enfoque recaudatorio donde todos somos inocentes y libres de disponer el fruto de nuestro esfuerzo", explicó.
Para el ex titular del organismo, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, la acumulación de información irrelevante impedía procesar las maniobras de informalidad sofisticada, por lo que el nuevo enfoque permite que la entidad denuncie ante el Poder Judicial solo cuando existan movimientos financieros sin sostenibilidad.
Uno de los ejes centrales de la nueva gestión es el régimen simplificado de ganancias, una herramienta que automatiza las declaraciones y garantiza la privacidad de los consumos. Pazo destacó que este sistema es un beneficio enorme para evitar que un ciudadano común deba completar la misma declaración jurada compleja que un gran contribuyente.
"A partir de ahora, para quienes adhieran al régimen, se hacen anónimos los gastos personales. El sistema de ARCA le va a presentar al ciudadano cuánto debería pagar basándose en facturas y gastos deducibles, y el usuario simplemente revisa y edita", detalló sobre la agilización del trámite patrimonial.
El regreso a la economía formal es, según la visión del exfuncionario, el paso fundamental para que la población recupere el acceso al crédito. "No puede ser que en este país vos te compras un par de zapatillas en 24 cuotas y una casa al contado; esto es lo que le permite a la gente este proyecto", enfatizó, vinculando la mayor formalización con la posibilidad de seguir bajando impuestos. En este sentido, resaltó que la actual administración ya logró reducir la presión tributaria en más de 2.5 puntos del PBI, marcando un hito en comparación con gestiones anteriores.
Finalmente, Juan Pazo justificó su renuncia al cargo tras dos años de gestión como un ejercicio de normalidad republicana y un regreso necesario a la actividad privada. "Siempre dije que iba a acompañar en este proceso por dos años. Es bueno entender que la gente puede venir a aportar del sector privado al sector público y no que se eternice en un cargo", concluyó.
El ex titular de ARCA agradeció la oportunidad brindada por el presidente Javier Milei y el ministro Caputo, calificando las reformas actuales como un cambio fundacional para que el ciudadano pueda disponer plenamente de su dinero.
Con información de Noticias Argentinas
