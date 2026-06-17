Senado: el PRO amenaza con votar la remoción de Adorni y complica los planes del Gobierno

Tambalea la sesión prevista para este jueves en el Senado, en la que se podía definir el futuro de Manuel Adorni. Hasta la entrevista en la que el ministro coordinador reconoció haber omitido información en su declaración jurada, Patricia Bullrich apuntaba a abrir el recinto para avanzar con la ley de Inviolabilidad de la propiedad privada. Post reportaje, el peronismo impulsó la interpelación con posible moción de censura contra el funcionario y se complicó el panorama, sobre todo luego de que el PRO avisara que acompañará al bloque opositor si la jugada se concreta.

En el medio, el jefe de Gabinete confirmó que brindará su primer informe de gestión en la Cámara alta el 2 de julio y gana tiempo.

El objetivo era avanzar con el proyecto impulsado por el ministro Federico Sturzenegger, que introduce cambios en una serie de leyes en pos de “proteger la propiedad privada”. El asunto es que el texto sigue sin reunir los votos suficientes para su aprobación. Pese a la serie de cambios que los libertarios concedieron, por pedido de las bancadas aliadas, persisten las diferencias en torno a la Ley de Tierras.

Esa podría ser la excusa a la que apele La Libertad Avanza para dejar sin efecto la sesión. De todas maneras, la decisión final se tomará este miércoles a partir de las 18, cuando los jefes de bloque se reúnan en el despacho de Victoria Villarruel para definir los pasos a seguir.

Manuel Adorni no puede seguir siendo Jefe de Gabinete de Ministros.

El Gobierno nacional no puede seguir sosteniendo la mentira ni un día más. Adorni ocupa uno de los cargos más altos de la República Argentina con rango constitucional.

Adorni le mintió al pueblo argentino y… — Alejandra Vigo (@alevigo) June 12, 2026

La sesión quedó envuelta en signos de interrogación luego de que la bancada que conduce José Mayans impulsara la interpelación a Adorni, con posible moción de censura. Es cierto que con el peronismo solo no alcanza para que el proyecto prospere. Pero, al bloque más opositor se le sumaron otras expresiones, en contra del funcionario, como el de la senadora por Córdoba Alejandra Vigo, quien, comunicado mediante, aseveró: “Manuel Adorni no puede seguir siendo Jefe de Gabinete de Ministros”.

Por su parte, la salteña Flavia Royón remarcó que primero deben definirse responsabilidades en sede judicial y señaló que, si el funcionario no toma una decisión, podrían activarse mecanismos institucionales.