El Gobierno envía señales de que Adorni tiene las horas contadas para evitar que sesione el Senado

En medio de versiones de una posible salida de Manuel Adorni, los jefes de bloque del Senado se aprestan a protagonizar este miércoles una reunión de labor parlamentaria en medio de un clima de total incertidumbre. El oficialismo apuesta a mantener cerrado el recinto de la Cámara alta para que no prospere un pedido de interpelación y moción de censura del jefe de Gabinete, que sólo se mantiene por el sostén político de Javier Milei y su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Si este jueves hay sesión, Adorni empezará a tener los días contados como ministro coordinador, ya que están consolidadas las mayorías necesarias para iniciar el proceso que podría terminar con la remoción del jefe de Gabinete, en lo que sería un hecho histórico desde que se creó la figura del ministro coordinador con la reforma constitucional de 1994.

Por esa razón, el oficialismo empezó en las últimas horas a mover las piezas para tratar de evitar que este miércoles, a las 18, los jefes de bloque decidan sesionar este jueves y decidan impulsar una moción de censura contra Adorni, tal como lo reclama el kirchnerismo.

La salida del Gobierno de Adorni sería en el corto plazo, según dijeron dos senadores de la oposición que mantienen vínculos con la Casa Rosada por fuera de sus habituales conversaciones con la jefa del bloque de senadores libertarios, Patricia Bullrich (Capital).

“Es cuestión de horas. Si no renuncia, el Gobierno sabe que en cuanto abramos el recinto Adorni está fuera del Gobierno”, dijo un legislador radical que suele participar de las negociaciones por el tratamiento de los proyectos que interesan a la Casa Rosada.

El Gobierno está al tanto desde hace varios días de que el jefe de Gabinete ha perdido todo tipo de respaldo en el Senado. La semana pasada fue Bullrich quien le trasladó a Karina Milei el malestar de la oposición dialoguista por las explicaciones a las que apeló Adorni para justificar su notable incremento patrimonial del último año.

Esta semana, otros miembros del Gabinete se llevaron la misma impresión en contactos con legisladores de la Cámara alta en un intento por evitar que toda la oposición se monte sobre el pedido de interpelación y moción de censura presentado la semana pasada por el jefe de la bancada kirchnerista, José Mayans (Formosa).

“No lo maten”, le habría pedido el ministro del interior, Diego Santilli, a un senador con el que mantiene una relación de larga data. “Si no lo matan ustedes, lo matamos nosotros, pero este tipo ya está muerto”, fue la cruda respuesta del legislador.

Otro senador contó que desde el Ministerio de Justicia le dejaron saber que la renuncia de Adorni es cuestión de horas, que ya está decidida y que en la cúpula del poder solo están esperando el momento para comunicar la caída del jefe de Gabinete. Sin embargo, desde el organismo que encabeza Juan Bautista Mahiques, dijeron que no es así.

Con estas señales, el Gobierno intenta quitarle presión a la reunión de labor parlamentaria de este miércoles, en la que se definirá si el Senado sesiona esta semana y, si lo hace, con qué temas.

Hasta la semana pasada, antes de que Adorni provocará una indignación generalizada en la oposición con su historia de la apuesta por los bitcoins con una generosa y sorpresiva herencia en dólares que le habría dejado su padre, el oficialismo quería sesionar esta semana para tratar el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada.

Pero todo cambió tras la entrevista del jefe de Gabinete con LN+ de la semana pasada y el pedido de interpelación presentado por el kirchnerismo.

Adorni complicó más la situación cuando anunció que iba a asistir en julio al Senado a brindar su informe sobre la marcha del Gobierno.

Fue la gota que rebalsó el vaso. Si sus explicaciones patrimoniales habían provocado indignación, el intento del jefe de Gabinete por postergar su obligación constitucional, la sospecha era que pensaba asistir recién a fin del mes próximo, generó una reacción generalizada de crítica en toda la oposición.

Tras una ronda de consultas con los bloques de la oposición dialoguista, Bullrich consiguió fijar la sesión de informe al Senado para el 2 de julio. Pero también se llevó la clara impresión de que esas bancadas no tenían margen para postergar el tratamiento de una moción de censura contra Adorni si esa alternativa se planteaba en el recinto de la Cámara alta.

Para colmo de males, los tiempos se aceleraron cuando Victoria Villarruel criticó a Adorni por no haber concurrido nunca a la Cámara alta desde que asumió su cargo en noviembre, y decidió convocar a la reunión de jefes de bloque para este miércoles, obligando a todos las bancadas a fijar posición sobre la posibilidad de iniciar el proceso de destitución del funcionario.

La Nación