Milei y los obispos intercambiaron cartas por la Navidad, pero no hubo un encuentro
El mandatario respondió la carta que la Conferencia Episcopal había enviado la semana pasada. Sin embargo, no hubo encuentro con los referentes de la Iglesia.Argentina23/12/2025
En un gesto de distensión con la Iglesia, el presidente Javier Milei intercambió mensajes con los obispos por Navidad: “Valoro el llamado a la reflexión y a la paz social". No hubo encuentro del Ejecutivo con los referentes de la Iglesia, ya que el Presidente nunca les contestó el pedido de audiencia del año pasado.
La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) le transmitió el Presidente: “Con motivo de la proximidad de la Navidad, la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina se dirige a usted y a su equipo de gobierno con un cordial y fraterno saludo".
La carta está firmada por Marcelo Colombo, arzobispo de Mendoza, Presidente de la CEA, Ángel Rossi, arzobispo de Córdoba y Vicepresidente 1º, César Fernández, obispo de Jujuy y vice 2º, y Raúl Pizarro, obispo auxiliar de San Isidro y Secretario General.
La CEA manifestó: “En este espíritu, deseamos renovar nuestro anhelo de una paz social sólida, fundada en el cuidado de cada persona y especialmente de quienes atraviesan mayores fragilidades: los pobres, los trabajadores que sostienen día a día la vida del país y los ancianos cuya sabiduría y experiencia necesitamos valorar y acompañar".
Desde la Iglesia destacaron: “Asimismo, expresamos nuestra disposición para contribuir, desde la misión que la Iglesia desarrolla en el ancho territorio de nuestra patria, a toda instancia que favorezca el bienestar integral de nuestro pueblo".
Milei les respondió a los obispos, en una carta: “Valoro el llamado a la reflexión, a la paz social y al compromiso con el bien común. Seguimos trabajando incansablemente para generar las condiciones que permitan a cada argentino desarrollarse con dignidad, libertad y oportunidades reales de progreso, atendiendo especialmente a quienes se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad".
El mandatario transmitió: “Aprecio la disposición de la Iglesia a contribuir al bienestar integral del pueblo argentino, al que me comprometo a desarrollar a través de un diálogo respetuoso y fecundo con todas las instituciones, en el marco del Estado de Derecho".
El Ministerio de Salud de Neuquén, encabezado por Martín Regueiro, confirmó la detección de dos casos de Gripe influenza A(H3N2) subclado K.
El Paso Internacional Cristo Redentor registra este domingo una intensa afluencia de turistas mendocinos que viajan a Chile para recibir el 2026.
Un informe de CIPPEC reveló que el 43% de las jubilaciones en Argentina se otorgan mediante regímenes de excepción, alcanzando a 4,2 millones de beneficiario.
El Congreso de la Nación cerró el 2025 con apenas 13 leyes sancionadas, marcando el nivel de productividad más bajo de los últimos diez años.
ATE rechazó la oferta salarial del Gobierno para estatales: "Es el peor fin de año"Argentina27/12/2025
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) rechazó la oferta salarial del Gobierno Nacional consistente en un 2% de aumento para diciembre y un bono de 50.000 pesos.
Los haberes se abonarán los días martes 30 y miércoles 31 de diciembre, e incluyen el pago de la Compensación Transitoria Docente y los sueldos a los sectores de salud, seguridad, educación y a la administración pública provincial.
Las inscripciones para los cupos remanentes se realizarán de forma presencial los días lunes 29 y martes 30 de diciembre en la Secretaría de Deportes.
El ambiente artístico argentino despide a Ricardo "Chiqui" Pereyra, quien falleció este domingo a los 74 años tras sufrir un accidente doméstico.
La Caldera: vecinos evitaron que la crecida de un arroyo se lleve una camioneta
Las intensas lluvias provocaron la crecida del arroyo Guaranguay, en el sur de La Caldera. Una camioneta quedó atrapada por el agua y al menos seis barrios permanecen aislados.