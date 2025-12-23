Milei y los obispos intercambiaron cartas por la Navidad, pero no hubo un encuentro

En un gesto de distensión con la Iglesia, el presidente Javier Milei intercambió mensajes con los obispos por Navidad: “Valoro el llamado a la reflexión y a la paz social". No hubo encuentro del Ejecutivo con los referentes de la Iglesia, ya que el Presidente nunca les contestó el pedido de audiencia del año pasado.

La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) le transmitió el Presidente: “Con motivo de la proximidad de la Navidad, la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina se dirige a usted y a su equipo de gobierno con un cordial y fraterno saludo".

La carta está firmada por Marcelo Colombo, arzobispo de Mendoza, Presidente de la CEA, Ángel Rossi, arzobispo de Córdoba y Vicepresidente 1º, César Fernández, obispo de Jujuy y vice 2º, y Raúl Pizarro, obispo auxiliar de San Isidro y Secretario General.

La CEA manifestó: “En este espíritu, deseamos renovar nuestro anhelo de una paz social sólida, fundada en el cuidado de cada persona y especialmente de quienes atraviesan mayores fragilidades: los pobres, los trabajadores que sostienen día a día la vida del país y los ancianos cuya sabiduría y experiencia necesitamos valorar y acompañar".

Desde la Iglesia destacaron: “Asimismo, expresamos nuestra disposición para contribuir, desde la misión que la Iglesia desarrolla en el ancho territorio de nuestra patria, a toda instancia que favorezca el bienestar integral de nuestro pueblo".

Milei les respondió a los obispos, en una carta: “Valoro el llamado a la reflexión, a la paz social y al compromiso con el bien común. Seguimos trabajando incansablemente para generar las condiciones que permitan a cada argentino desarrollarse con dignidad, libertad y oportunidades reales de progreso, atendiendo especialmente a quienes se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad".

El mandatario transmitió: “Aprecio la disposición de la Iglesia a contribuir al bienestar integral del pueblo argentino, al que me comprometo a desarrollar a través de un diálogo respetuoso y fecundo con todas las instituciones, en el marco del Estado de Derecho".