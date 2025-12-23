El informe indica que la ex vicepresidenta presentó "síntomas compatibles con ileo posoperatorio". Fue trasladada al sanatorio Otamendi el sábado, donde se la operó por apendicitis.
Bono de Anses: por qué muchos jubilados no cobraron los $70.000
Tras finalizar el calendario de pagos el pasado 16 de diciembre, la Anses explicó que el bono de $70.000 no fue universal, sino que estuvo regido por un estricto tope de ingresos.Argentina23/12/2025
El 16 de diciembre, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) finalizó el pago del bono de Fin de Año destinado a jubilados y pensionados. El refuerzo extraordinario generó una fuerte expectativa, pero también dejó dudas y reclamos cuando muchos beneficiarios advirtieron que el monto adicional no se había acreditado en sus cuentas.
Con el cierre del calendario de pagos, Anses aclaró que el bono ya fue liquidado en su totalidad y que no habrá nuevas acreditaciones correspondientes a diciembre. A partir de enero, los ingresos de los jubilados quedarán definidos exclusivamente por el aumento por movilidad previsional, vinculado a la inflación, mientras que cualquier nuevo refuerzo dependerá de futuras decisiones del Gobierno.
Por qué no todos los jubilados cobraron el bono navideño
Desde el organismo previsional explicaron que el bono navideño no fue universal, sino que estuvo sujeto a un criterio de ingresos. En diciembre, la jubilación mínima se ubicó en $340.879,59, y quienes percibieron ese haber recibieron el bono completo de $70.000, alcanzando un ingreso total mensual de $410.879,59.
El punto clave estuvo en el tope establecido para acceder al refuerzo. Anses determinó que el bono se pagaría de manera proporcional únicamente a quienes, sumando su haber mensual, no superaran los $410.879,59. A medida que el ingreso del jubilado se acercaba a ese límite, el monto del bono se reducía de forma gradual hasta desaparecer.
Quiénes quedaron excluidos del bono navideño
Aquellos jubilados y pensionados cuyos haberes superaron ese tope, incluso por una diferencia mínima, no cobraron el bono. En muchos casos, se trató de beneficiarios con ingresos apenas superiores a la jubilación mínima, lo que generó sorpresa y malestar al no ver reflejado el refuerzo en sus cuentas.
Anses remarcó que esta situación no se debió a errores administrativos ni a trámites pendientes, sino a la aplicación automática del criterio de ingresos definido para diciembre. Por ese motivo, no corresponde realizar reclamos ni gestiones adicionales, ya que el bono fue liquidado conforme a la normativa vigente.
Qué esperar para enero
Con el bono de Fin de Año ya concluido, los jubilados deberán esperar al ajuste por movilidad que se aplicará en enero. Cualquier nuevo complemento o ayuda extraordinaria dependerá de anuncios oficiales y no forma parte, por el momento, del esquema de pagos confirmado por Anses.
Con infomación de BAE Negocios
