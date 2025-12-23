Precio de la carne: la proyección del mercado tras las fiestas

Dardo Romano advirtió que la escasa producción ganadera y el crecimiento de las exportaciones reducen la oferta para el mercado interno, lo que impacta en los precios en las góndolas.
Salta23/12/2025Ivana ChañiIvana Chañi

tras-los-anuncios-en-la-rural-aseguran-que-el-ganadero-va-a-apostar-a-producir-mas-kilos-de-carne-18

El empresario cárnico Dardo Romano señaló que uno de los principales factores que presionan el precio de la carne es la falta de oferta, agravada por el crecimiento sostenido de las exportaciones.

En diálogo con Aries, explicó que Argentina mantiene desde hace años niveles estancados de producción ganadera, mientras que la población y el consumo crecieron. “Cuando hay un repunte del consumo o de la exportación, el problema aparece inmediatamente”, afirmó.

OZ42P3EOW5CEHGLJTG5AHCML5ENavidad en Salta: el asado y el matambre presionan el precio de la carne

Romano indicó que muchos exportadores están comprando animales livianos, habituales del mercado interno, para recriarlos y destinarlos luego a la exportación, lo que reduce aún más la disponibilidad local. Además, aclaró que la carne importada no logró consolidarse en Salta por una cuestión de hábitos de consumo y calidad.

66fab7b4f73998d7a1c1be41_Caja%20navide%C3%B1a%20KURUCaja navideña: derecho, obligación o gentileza

Finalmente, sostuvo que tras el cierre temporal de algunas plantas exportadoras se observó una leve baja en los precios, aunque advirtió que habrá que esperar las próximas semanas para saber si se trata de una meseta o de una nueva suba

Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias
Recibí información en tu mail