Precio de la carne: la proyección del mercado tras las fiestas

El empresario cárnico Dardo Romano señaló que uno de los principales factores que presionan el precio de la carne es la falta de oferta, agravada por el crecimiento sostenido de las exportaciones.

En diálogo con Aries, explicó que Argentina mantiene desde hace años niveles estancados de producción ganadera, mientras que la población y el consumo crecieron. “Cuando hay un repunte del consumo o de la exportación, el problema aparece inmediatamente”, afirmó.

Romano indicó que muchos exportadores están comprando animales livianos, habituales del mercado interno, para recriarlos y destinarlos luego a la exportación, lo que reduce aún más la disponibilidad local. Además, aclaró que la carne importada no logró consolidarse en Salta por una cuestión de hábitos de consumo y calidad.

Finalmente, sostuvo que tras el cierre temporal de algunas plantas exportadoras se observó una leve baja en los precios, aunque advirtió que habrá que esperar las próximas semanas para saber si se trata de una meseta o de una nueva suba