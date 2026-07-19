Presión baja, fatiga y alergias: por qué el Zonda afecta al cuerpo

Fatiga, sensación de asfixia, alergias, irritación y alteraciones en la presión son algunos de los síntomas que muchas personas experimentan durante la llegada del viento Zonda.

El meteorólogo Edgardo Escobar explicó en Qué Domingo, por Aries, que uno de los principales factores es la fuerte caída de la presión atmosférica que se produce en el Valle de Lerma.

Según detalló, mientras un valor habitual ronda los 878 hectopascales, durante las jornadas más intensas la presión descendió hasta valores cercanos a los 865 y 860 hectopascales.

Esta condición puede provocar cansancio, malestar e incluso desmayos en personas más sensibles.

A esto se suma la extrema sequedad del aire. Escobar indicó que durante el fin de semana la humedad llegó a ubicarse entre el 0% y el 3%, cuando este domingo ya había recuperado valores cercanos al 50%.

El aire caliente, seco y cargado de polvo también agrava cuadros de asma y alergias, genera irritación en los ojos y dificulta la respiración.