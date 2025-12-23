Caja navideña: derecho, obligación o gentileza

La entrega de la caja navideña en el ámbito laboral es una práctica muy extendida en esta época del año, pero no constituye una obligación legal para los empleadores.

Así lo explicó el abogado laboralista César Rodríguez Galíndez, quien señaló en Aries que este beneficio no está contemplado en los convenios colectivos de trabajo ni en la legislación laboral vigente.

“Se trata de una gentileza del empleador o del sindicato, no de un derecho adquirido”, aclaró el especialista, aunque reconoció que culturalmente está muy instalada en el ámbito laboral.

El abogado remarcó que, a diferencia del aguinaldo, la caja navideña no puede ser exigida legalmente, y su entrega queda librada a la decisión del empleador o a acuerdos internos de cada organización.