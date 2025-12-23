Según especialista en moda, las transparencias y accesorios alargados se suman a una propuesta que prioriza frescura y elegancia en las fiestas. Para año nuevo toma fuerza el “blanco natural” como color del año.
La Banda de la Policía de Salta presenta la Misa Criolla en Vaqueros
El encuentro será este martes por la noche en la parroquia De la Resurrección del Señor y de Nuestra Señora de Aparecida. Música, tradición y emoción para despedir el año.Sociedad23/12/2025Ivana Chañi
Este martes, la Banda de Música "Santa Cecilia" de la Policía de Salta realizará su cierre anual con una presentación especial de la Misa Criolla, una obra emblemática de la música argentina.
El concierto tendrá lugar en la parroquia de la Resurrección del Señor y de Nuestra Señora de Aparecida, a partir de las 20:15, y está pensado como un espacio de encuentro abierto a toda la comunidad.
Será una noche para compartir fe, cultura y emoción, en un entorno cargado de significado, con entrada libre y abierta. Todos están invitados a acompañar este cierre musical.
Medina: “El ‘sálvese quien pueda’ es uno de los grandes riesgos de nuestro tiempo"Sociedad24/12/2025
En diálogo con Aries, el licenciado en Ciencias Religiosas invitó a repensar el sentido de la Navidad desde la empatía, la solidaridad y el compromiso con el otro, en un contexto marcado por la fragmentación social y el avance del individualismo. “La Navidad nos invita a tender puentes en una sociedad cada vez más fragmentada”, señaló.
Ideas simples para decorar la mesa de Navidad sin gastar de más
La diseñadora de interiores Eugenia Granata compartió consejos prácticos para decorar la casa y la mesa de Navidad sin excesos, poniendo el foco en los afectos, la calidez y el uso de lo que ya tenemos en casa.
En esta Navidad, el padre Méndez llamó a los salteños a ser “más familia y pueblo”
En una reflexión por la Navidad, el padre Raúl Méndez llamó a no vaciar de sentido la celebración y aseguró que la fecha invita a ser mejores personas.
“El hambre no se toma feriados”: el comedor de Vaqueros asiste hasta 200 personas por día
El padre Martín Farfán advirtió que la demanda de alimentos no se detiene en Navidad ni Año Nuevo y destacó el esfuerzo comunitario para sostener el comedor parroquial durante todo el año.
“Junto al lechón y los adornos, hay que poner a Jesús”: el mensaje del padre Farfán por Navidad
En la previa de Nochebuena, el padre Martín Farfán reflexionó sobre el sentido profundo de la Navidad y destacó la importancia del encuentro, la solidaridad y el acompañamiento a quienes más lo necesitan.
Se sorteó la Libertadores 2026: Argentinos Juniors jugará en Fase 2 con Barcelona o Liga de QuitoDeportes19/12/2025
Desde Asunción del Paraguay se definirieron los cruces de la Fase Preliminar del máximo torneo continental, una instancia clave para los equipos que buscan llegar a la fase de grupos.
En un inesperado anuncio durante un recital en San Pablo, Neymar Jr. volvió a encender la ilusión de los hinchas brasileños de cara al Mundial 2026.
La Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos (CECHA) confirmó el esquema de atención de las estaciones de servicio para las fiestas de fin de año.
SAETA informó horarios especiales del transporte público en el área metropolitana para el 24 y 25 de diciembre. También habrá cambios en la atención al usuario.
Ya es Navidad en Australia: ¿por dónde está Papá Noel ahora?
Mientras en Australia ya se celebra la Navidad, Papá Noel avanza con su recorrido alrededor del mundo. El trineo ya pasó por Oceanía y continúa su viaje rumbo a Asia y Europa, según el seguimiento en tiempo real.