La Banda de la Policía de Salta presenta la Misa Criolla en Vaqueros

El encuentro será este martes por la noche en la parroquia De la Resurrección del Señor y de Nuestra Señora de Aparecida. Música, tradición y emoción para despedir el año.

Este martes, la Banda de Música "Santa Cecilia" de la Policía de Salta realizará su cierre anual con una presentación especial de la Misa Criolla, una obra emblemática de la música argentina.

El concierto tendrá lugar en  la parroquia de la Resurrección del Señor y de Nuestra Señora de Aparecida, a partir de las 20:15, y está pensado como un espacio de encuentro abierto a toda la comunidad.

Será una noche para compartir fe, cultura y emoción, en un entorno cargado de significado, con entrada libre y abierta. Todos están invitados a acompañar este cierre musical.

