Aguinaldo: cuál es la fecha límite y qué pasa si no lo depositan

El abogado laboralista César Rodríguez Galíndez aclaró cuáles son los plazos legales para el pago del aguinaldo y qué puede hacer un trabajador si no lo cobra en tiempo y forma.

Por Aries, explicó que la Ley de Contrato de Trabajo establece que la segunda cuota del aguinaldo vence el 18 de diciembre, aunque el empleador cuenta con una prórroga de hasta cuatro días hábiles para efectivizar el pago.

En caso de incumplimiento, el trabajador puede reclamar judicialmente el aguinaldo con intereses, ya que se trata de un derecho irrenunciable. “El salario y el aguinaldo son obligaciones esenciales del contrato de trabajo”, señaló.

Rodríguez Galíndez indicó además que la falta de pago puede constituir una injuria grave, lo que en situaciones extremas habilita al trabajador a considerarse despedido de manera indirecta, aunque aclaró que esta no suele ser la vía más habitual.