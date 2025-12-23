Por la crisis en Bolivia, suben cigarrillos y hojas de coca en Salta

En la antesala de las fiestas de fin de año, se registran aumentos en los precios de los cigarrillos y las hojas de coca en la ciudad de Salta, una situación que comerciantes vinculan directamente con la crisis de combustibles que atraviesa Bolivia.

Desde el Mercado San Miguel, vendedores explicaron en Aries que el incremento del gasoil y la escasez de combustible en el país vecino encarecieron el transporte de mercadería, lo que impactó de manera directa en los precios finales.

Actualmente, el valor del cuarto de hoja de coca oscila entre $12.000 y $14.000, dependiendo de la variedad, mientras que algunas marcas de cigarrillos registraron subas recientes, pasando de $9.500 a $10.000.

Los comerciantes señalaron que, pese al aumento, la demanda se mantiene, especialmente en esta época del año. “Puede bajar la cantidad que compra el cliente, pero son productos que siempre salen”, indicaron.

Además, remarcaron podría haber nuevos incrementos en las próximas semanas.