Alerta amarilla por fuertes tormentas en Salta

La Subsecretaría de Defensa Civil informó que este sábado 20 de diciembre rige una alerta meteorológica amarilla por tormentas para amplias zonas de la provincia de Salta.

El aviso alcanza a San Martín, Orán, Santa Victoria, Iruya, Rivadavia, La Candelaria, Metán, Anta, Rosario de la Frontera, General Güemes y localidades cercanas.

Según el reporte oficial, se prevén ráfagas de viento de hasta 70 km/h, lluvias intensas con acumulados de entre 30 y 70 milímetros, actividad eléctrica y posible caída de granizo.

Las autoridades recomendaron a la población extremar las precauciones, evitar circular por zonas anegadas y mantenerse informados por los canales oficiales.