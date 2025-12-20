Alerta amarilla por fuertes tormentas en Salta

Salta: largas filas en fiambrerías y poca venta de pirotecnia
En la previa de Nochebuena, las mayores filas se registran en panaderías y fiambrerías del microcentro salteño, mientras que los locales de pirotecnia muestran menor afluencia.
El Servicio Meteorológico Nacional advirtió por la llegada de tormentas fuertes en distintos puntos de la provincia. Se esperan lluvias intensas, ráfagas de viento y posible caída de granizo.
La Subsecretaría de Defensa Civil informó que este sábado 20 de diciembre rige una alerta meteorológica amarilla por tormentas para amplias zonas de la provincia de Salta.
El aviso alcanza a San Martín, Orán, Santa Victoria, Iruya, Rivadavia, La Candelaria, Metán, Anta, Rosario de la Frontera, General Güemes y localidades cercanas.
Según el reporte oficial, se prevén ráfagas de viento de hasta 70 km/h, lluvias intensas con acumulados de entre 30 y 70 milímetros, actividad eléctrica y posible caída de granizo.
Las autoridades recomendaron a la población extremar las precauciones, evitar circular por zonas anegadas y mantenerse informados por los canales oficiales.
El presidente de la Cámara de Panaderos de Salta aseguró que el leve movimiento por Navidad no compensa un año marcado por la baja en las ventas, el cierre de pymes y la pérdida del poder adquisitivo.
Desde la Cámara de Panaderos de Salta confirmaron un leve repunte en las ventas por las fiestas, impulsado casi exclusivamente por el pan de miga, como opción más accesible frente al alto costo de la carne.
Juan Russo, presidente de Cofruthos, aseguró en Aries que los precios se mantuvieron estables en la previa de Navidad y explicó que comprar en el mercado puede costar hasta la mitad que en una verdulería de barrio.
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas para este miércoles 24 de diciembre. Se esperan lluvias intensas, fuertes ráfagas de viento y posible caída de granizo en distintos puntos de la provincia.
La Municipalidad de Salta dio a conocer el esquema de servicios para este miércoles 24 y jueves 25. Habrá guardias hospitalarias para mascotas y operativos de tránsito en toda la capital salteña.
Desde Asunción del Paraguay se definirieron los cruces de la Fase Preliminar del máximo torneo continental, una instancia clave para los equipos que buscan llegar a la fase de grupos.
En un inesperado anuncio durante un recital en San Pablo, Neymar Jr. volvió a encender la ilusión de los hinchas brasileños de cara al Mundial 2026.
El mediático Matías Alé sufrió un incendio en su vivienda de Nordelta originado por un descuido con unas hornallas eléctricas.
María Sol Messi, la hermana menor de Lionel Messi, sufrió un grave accidente de tránsito en Miami tras descompensarse mientras conducía.
El lateral de 26 años, quien quedará libre de Racing a fin de año, seguirá su carrera en la MLS de Estados Unidos y no será refuerzo del Millonario.