Estado de rutas en Salta hoy, 20 de diciembre

Alerta amarilla por fuertes tormentas en Salta
El Servicio Meteorológico Nacional advirtió por la llegada de tormentas fuertes en distintos puntos de la provincia. Se esperan lluvias intensas, ráfagas de viento y posible caída de granizo.
Defensa Civil informó el estado de transitabilidad de rutas nacionales y provinciales este 20 de diciembre. Se advierten animales sueltos, obras, calzadas irregulares y probabilidad de tormentas.
Defensa Civil informó que las rutas nacionales y provinciales de Salta se encuentran transitables, aunque con múltiples tramos en mal estado, presencia de animales sueltos y condiciones climáticas adversas.
RUTAS NACIONALES DE SALTA
Ruta Nacional Nº 34: transitable con precaución por presencia de animales sueltos y mal estado general de la calzada (baches).
Extremar la precaución en el empalme con la Ruta Nacional Nº 50 por intenso tránsito de camiones.
Ruta Nacional Nº 50: transitable con precaución. Presencia de animales sueltos a la altura de la localidad de Hipólito Yrigoyen.
(Control de Gendarmería Nacional).
Ruta Nacional Nº 34: transitable con precaución por animales sueltos, mal estado general de la ruta y tránsito de camiones.
Extremar la precaución en el empalme con la Ruta Nacional Nº 81.
Ruta Nacional Nº 81: transitable con precaución por animales sueltos.
(Control de Gendarmería Nacional entre Ruta Nacional Nº 34 y Ruta Nacional Nº 81).
Rutas Nacionales Nº 9 y 34: transitables con mucha precaución, especialmente sobre la Ruta Nº 34.
Extremar la precaución en el tramo Rosario de la Frontera – Metán y viceversa, por trabajos viales y presencia de obreros.
Ingreso a Salta Capital: transitar con precaución por calzada irregular y baches.
Ruta Nacional Nº 16: transitable con mucha precaución por tránsito pesado de camiones.
Ruta Nacional Nº 34: transitar con precaución por mal estado general de la ruta.
Ruta Nacional Nº 68: transitable con mucha precaución en el empalme con la Ruta Nacional Nº 40.
Posible caída de piedras y deslizamientos en época de lluvias.
Ruta Nacional Nº 40: transitar con precaución en el tramo La Poma – La Quesera.
Vialidad Nacional trabaja en la zona.
Se recomienda extremar la precaución en el tramo Seclantás – Molinos, por ruta muy dañada, presencia de bancos de arena y lodazales.
Ruta Nacional Nº 40: por el Nevado de El Acay (La Quesera, km 4578), transitable con mucha precaución.
Máquinas de Vialidad trabajando en la zona.
Ruta Nacional Nº 51: transitable con mucha precaución.
Ruta Nacional Nº 9: transitable con mucha precaución por calzada resbaladiza.
Mantener distancia de seguridad debido a que es una ruta angosta y de cornisa.
Transitar con precaución por autopistas.
ESTADO DE RUTAS PROVINCIALES DE SALTA
Rutas Nº 13, 18 y 19: transitables con precaución por presencia de animales sueltos.
Rutas Nº 46 y 54: transitables con precaución por animales sueltos y malezas en la banquina.
Rutas Nº 25 y 35: transitables con precaución. Calzada resbaladiza.
Rutas Nº 5, 29, 30, 41 y 54: transitables con precaución por animales sueltos.
Ruta Provincial Nº 56 (Seclantás – Luracatao): transitable con mucha precaución por falta de mantenimiento, presencia de calamina, pozos y bancos de arena.
Atención en Abra de la Laguna por desniveles.
Ruta Provincial Nº 53 (El Churcal): transitar con precaución por ruta angosta, calamina, pedregullo y bancos de arena.
Ruta Provincial Nº 33: transitable con mucha precaución.
Durante la mañana y últimas horas de la tarde, extremar la precaución por neblinas y lloviznas.
Respetar la velocidad máxima en el Parque Nacional Los Cardones, que es de 60 km/h.
Presencia de calamina y pozos en distintos sectores.
Ruta Provincial Nº 55 (Ruta del Artesano – Seclantás/Molinos): transitable con mucha precaución por mal estado general.
Ruta Provincial Nº 27: transitable con mucha precaución por tránsito pesado
Ruta Provincial Nº 133: transitable con mucha precaución. Ruta sin pavimentar y de cornisa.
