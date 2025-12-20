Estado de rutas en Salta hoy, 20 de diciembre

Defensa Civil informó que las rutas nacionales y provinciales de Salta se encuentran transitables, aunque con múltiples tramos en mal estado, presencia de animales sueltos y condiciones climáticas adversas.

RUTAS NACIONALES DE SALTA

DEPARTAMENTO ORÁN (Tiempo: 23° / 36° – Nublado)

Ruta Nacional Nº 34: transitable con precaución por presencia de animales sueltos y mal estado general de la calzada (baches).

Extremar la precaución en el empalme con la Ruta Nacional Nº 50 por intenso tránsito de camiones.

Ruta Nacional Nº 50: transitable con precaución. Presencia de animales sueltos a la altura de la localidad de Hipólito Yrigoyen.

(Control de Gendarmería Nacional).

DEPARTAMENTO SAN MARTÍN (Tiempo: 24° / 37° – Nublado)

Ruta Nacional Nº 34: transitable con precaución por animales sueltos, mal estado general de la ruta y tránsito de camiones.

Extremar la precaución en el empalme con la Ruta Nacional Nº 81.

Ruta Nacional Nº 81: transitable con precaución por animales sueltos.

(Control de Gendarmería Nacional entre Ruta Nacional Nº 34 y Ruta Nacional Nº 81).

DEPARTAMENTO SAN JOSÉ DE METÁN (Tiempo: 21° / 34° – Nublado, con probabilidad de tormentas dispersas)

Rutas Nacionales Nº 9 y 34: transitables con mucha precaución, especialmente sobre la Ruta Nº 34.

Extremar la precaución en el tramo Rosario de la Frontera – Metán y viceversa, por trabajos viales y presencia de obreros.

Ingreso a Salta Capital: transitar con precaución por calzada irregular y baches.

DEPARTAMENTO ANTA (Tiempo: 24° / 38° – Parcialmente soleado)

Ruta Nacional Nº 16: transitable con mucha precaución por tránsito pesado de camiones.

Ruta Nacional Nº 34: transitar con precaución por mal estado general de la ruta.

DEPARTAMENTO CAFAYATE (Tiempo: 16° / 28° – Soleado, con probabilidad de tormentas dispersas)

Ruta Nacional Nº 68: transitable con mucha precaución en el empalme con la Ruta Nacional Nº 40.

Posible caída de piedras y deslizamientos en época de lluvias.

Ruta Nacional Nº 40: transitar con precaución en el tramo La Poma – La Quesera.

Vialidad Nacional trabaja en la zona.

Se recomienda extremar la precaución en el tramo Seclantás – Molinos, por ruta muy dañada, presencia de bancos de arena y lodazales.

DEPARTAMENTO LOS ANDES (Tiempo: 3° / 17° – Parcialmente soleado)

Ruta Nacional Nº 40: por el Nevado de El Acay (La Quesera, km 4578), transitable con mucha precaución.

Máquinas de Vialidad trabajando en la zona.

Ruta Nacional Nº 51: transitable con mucha precaución.

DEPARTAMENTO LA CALDERA (Tiempo: 17° / 28° – Parcialmente soleado)

Ruta Nacional Nº 9: transitable con mucha precaución por calzada resbaladiza.

Mantener distancia de seguridad debido a que es una ruta angosta y de cornisa.

DEPARTAMENTO CAPITAL (Tiempo: 18° / 30° – Soleado)

Transitar con precaución por autopistas.

ESTADO DE RUTAS PROVINCIALES DE SALTA

DEPARTAMENTO ORÁN

Rutas Nº 13, 18 y 19: transitables con precaución por presencia de animales sueltos.

DEPARTAMENTO SAN MARTÍN

Rutas Nº 46 y 54: transitables con precaución por animales sueltos y malezas en la banquina.

DEPARTAMENTO SAN JOSÉ DE METÁN

Rutas Nº 25 y 35: transitables con precaución. Calzada resbaladiza.

DEPARTAMENTO ANTA

Rutas Nº 5, 29, 30, 41 y 54: transitables con precaución por animales sueltos.

DEPARTAMENTO CAFAYATE

Ruta Provincial Nº 56 (Seclantás – Luracatao): transitable con mucha precaución por falta de mantenimiento, presencia de calamina, pozos y bancos de arena.

Atención en Abra de la Laguna por desniveles.

Ruta Provincial Nº 53 (El Churcal): transitar con precaución por ruta angosta, calamina, pedregullo y bancos de arena.

DEPARTAMENTO CHICOANA

Ruta Provincial Nº 33: transitable con mucha precaución.

Durante la mañana y últimas horas de la tarde, extremar la precaución por neblinas y lloviznas.

Respetar la velocidad máxima en el Parque Nacional Los Cardones, que es de 60 km/h.

Presencia de calamina y pozos en distintos sectores.

Ruta Provincial Nº 55 (Ruta del Artesano – Seclantás/Molinos): transitable con mucha precaución por mal estado general.

DEPARTAMENTO LOS ANDES

Ruta Provincial Nº 27: transitable con mucha precaución por tránsito pesado

DEPARTAMENTO IRUYA

Ruta Provincial Nº 133: transitable con mucha precaución. Ruta sin pavimentar y de cornisa.