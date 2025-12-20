Salta: Buscan federalizar la justicia y agilizar procesos penales

En Ciudad Judicial el secretario de Justicia, Javier Mónico, fue recibido por el Colegio de Gobierno del Ministerio Público, integrado por el Procurador General Pedro García Castiella, el Defensor General Martín Diez Villa y la Asesora General de Incapaces Mirta Lapad. Con el propósito de avanzar en políticas públicas orientadas a facilitar y ampliar el acceso a la justicia.

Durante la reunión se abordaron distintos ejes y conformaron una agenda de trabajo articulada, entre ellos la implementación del nuevo Código Procesal Penal, destacándose la importancia de la coordinación interinstitucional para asegurar su correcta aplicación en todo el territorio provincial.

Asimismo, se analizaron los desafíos vinculados al fortalecimiento del asesoramiento jurídico en el interior de la provincia, como así también diversas alternativas destinadas a facilitar y ampliar el acceso a la justicia, especialmente para los sectores más vulnerables.