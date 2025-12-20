Cerrillos: Impulsan proyectos productivos en la Granja Penal

El secretario de Justicia y Derechos Humanos, Javier Mónico, supervisó las instalaciones de la Escuela de Oficiales del Servicio Penitenciario y la Granja Penal de Cerrillos.

Salta20/12/2025

El secretario de Justicia y Derechos Humanos, Javier Mónico, recorrió la Escuela de Oficiales del Servicio Penitenciario y la Granja Penal de Cerrillos y destacó el trabajo que desarrollan en materia de capacitación profesional, mejora de infraestructura y acompañamiento de los procesos de reinserción social.

Durante el recorrido por el establecimiento de formación, se puso en valor la tarea formativa que lleva adelante la institución, destinada a la preparación de mujeres y hombres con vocación, compromiso y responsabilidad para desempeñar una función esencial del Estado.

105544-la-provincia-fortalece-el-trabajo-conjunto-para-facilitar-y-ampliar-el-acceso-a-la-justiciaSalta: Buscan federalizar la justicia y agilizar procesos penales

Posteriormente, se dirigió a la Granja Penal de Cerrillos, donde inspeccionó las obras de la nueva cocina y evaluó el potencial del espacio para el desarrollo de actividades productivas y de capacitación laboral. Estas acciones permiten fortalecer las oportunidades de trabajo y acompañar los procesos de reinserción social de las personas privadas de la libertad.

De esta manera, Mónico reafirmó los lineamientos de una gestión penitenciaria que impulsa acciones concretas en materia de formación y reinserción social, con el objetivo de fortalecer el sistema y acompañar procesos sostenidos de inclusión social.

