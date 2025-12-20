Cerrillos: Impulsan proyectos productivos en la Granja Penal

Estado de rutas en Salta hoy, 20 de diciembre
Defensa Civil informó el estado de transitabilidad de rutas nacionales y provinciales este 20 de diciembre. Se advierten animales sueltos, obras, calzadas irregulares y probabilidad de tormentas.
El secretario de Justicia y Derechos Humanos, Javier Mónico, supervisó las instalaciones de la Escuela de Oficiales del Servicio Penitenciario y la Granja Penal de Cerrillos.Salta20/12/2025
El secretario de Justicia y Derechos Humanos, Javier Mónico, recorrió la Escuela de Oficiales del Servicio Penitenciario y la Granja Penal de Cerrillos y destacó el trabajo que desarrollan en materia de capacitación profesional, mejora de infraestructura y acompañamiento de los procesos de reinserción social.
Durante el recorrido por el establecimiento de formación, se puso en valor la tarea formativa que lleva adelante la institución, destinada a la preparación de mujeres y hombres con vocación, compromiso y responsabilidad para desempeñar una función esencial del Estado.
Posteriormente, se dirigió a la Granja Penal de Cerrillos, donde inspeccionó las obras de la nueva cocina y evaluó el potencial del espacio para el desarrollo de actividades productivas y de capacitación laboral. Estas acciones permiten fortalecer las oportunidades de trabajo y acompañar los procesos de reinserción social de las personas privadas de la libertad.
De esta manera, Mónico reafirmó los lineamientos de una gestión penitenciaria que impulsa acciones concretas en materia de formación y reinserción social, con el objetivo de fortalecer el sistema y acompañar procesos sostenidos de inclusión social.
El Servicio Meteorológico Nacional advirtió por la llegada de tormentas fuertes en distintos puntos de la provincia. Se esperan lluvias intensas, ráfagas de viento y posible caída de granizo.
En el marco del operativo Fin de Año Seguro, la Subsecretaría de Seguridad Vial de Salta puso en funcionamiento cuatro nuevos cinemómetros móviles.
El vicegobernador Antonio Marocco encabezó en Salta la ceremonia de cambio de mando de la V° Brigada de Montaña, donde el coronel Hernán Aoki asumió como nuevo comandante en reemplazo de Ricardo Fresta.
El secretario de Justicia, Javier Mónico, mantuvo un encuentro institucional en la Ciudad Judicial con los titulares del Ministerio Público: Pedro García Castiella, Martín Diez Villa y Mirta Lapad.
Este domingo, más de 300 motociclistas disfrazados de Papá Noel recorrerán la ciudad repartiendo golosinas entre los niños. Se trata de la movida solidaria – en su octava edición - organizada por el grupo ‘Ovejas Negras’.
Con motivo del Día del Empleado Público, la Administración Pública Provincial de Salta cumple hoy, viernes 19 de diciembre, una jornada de asueto establecida por el decreto N° 52.
El Gobierno Nacional oficializó la renuncia de Nicolás Pakgojz a la presidencia de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), junto a su vicepresidente, Marcelo León Ugarte.
Gimnasia y Tiro ya tiene al arquero que tomará la responsabilidad bajo los tres palos. Se trata de Joaquín Papaleo, quien llegará a la institución proveniente de Instituto para reemplazar a Federico Abadía, recientemente transferido al fútbol colombiano.
En su última sesión del año, el Bundesrat (Cámara Alta) aprobó la nueva ley de servicio militar que entrará en vigor el 1 de enero de 2026.
El Gobierno anunció la subasta de tres predios del programa PROCREAR - disuelto poco después de que Javier Milei llegara a la Casa Rosada- ubicados en la Ciudad de Buenos Aires, en Paraná y Entre Ríos.