Incorporaron radares móviles para controlar la velocidad

La Subsecretaría de Seguridad Vial informó que se intensificaron los controles viales y de velocidad con la incorporación de cuatro cinemómetros móviles en la provincia a fin de potenciar el trabajo preventivo en sectores de gran circulación vehicular en el marco del operativo Fin de Año Seguro.

Se realizan controles en rutas nacionales, rutas provinciales, avenidas y puntos estratégicos a fin de prevenir y detectar el exceso de velocidad, una de las principales causas de siniestralidad vial. También se realizan controles de alcoholemia y viales en general.

Cabe destacar que esta semana el ministro de Seguridad, Gaspar Solá Usandivaras, hizo entrega de los cinemómetros móviles y equipamiento a la Policía Vial.