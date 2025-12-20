Incorporaron radares móviles para controlar la velocidad

En el marco del operativo Fin de Año Seguro, la Subsecretaría de Seguridad Vial de Salta puso en funcionamiento cuatro nuevos cinemómetros móviles.

Salta20/12/2025

seguridad vial

La Subsecretaría de Seguridad Vial informó que se intensificaron los controles viales y de velocidad con la incorporación de cuatro cinemómetros móviles en la provincia a fin de potenciar el trabajo preventivo en sectores de gran circulación vehicular en el marco del operativo Fin de Año Seguro.

Se realizan controles en rutas nacionales, rutas provinciales, avenidas y puntos estratégicos a fin de prevenir y detectar el exceso de velocidad, una de las principales causas de siniestralidad vial. También se realizan controles de alcoholemia y viales en general.

comamndante v brigada montañaCambio de mando: La Brigada de Montaña tiene nuevo comandante

Cabe destacar que esta semana el ministro de Seguridad, Gaspar Solá Usandivaras, hizo entrega de los cinemómetros móviles y equipamiento a la Policía Vial.

