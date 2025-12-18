Salteña en Qatar recordó el Mundial y anticipó la Finalíssima Argentina-España

El Vaticano anunció oficialmente la beatificación del empresario argentino Enrique Shaw, luego de que el Papa Francisco autorizara el decreto que reconoce un milagro atribuido a su intercesión.
Florencia de la Cuesta, salteña radicada desde hace nueve años en Qatar, revivió la experiencia de haber vivido el Mundial 2022 desde adentro y contó cómo se vive en el país la previa del regreso de la Selección Argentina.Sociedad18/12/2025Ivana Chañi
A tres años de la consagración de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022, Florencia de la Cuesta, una salteña que reside en ese país desde hace nueve años, recordó la experiencia de haber vivido el campeonato del mundo desde el lugar donde se gestó la histórica conquista y anticipó el clima de expectativa por la Finalísima entre Argentina y España.
En diálogo con Aries, Florencia relató cómo fue presenciar el Mundial siendo residente en Qatar y destacó que tuvo acceso a la mayoría de los partidos de la Selección. “Fue una experiencia increíble. Como residentes teníamos prioridad para acceder a las entradas y pude ver todos los partidos de Argentina hasta los primeros cinco”, contó.
La salteña remarcó el impacto que generó la hinchada argentina en el país anfitrión. “Los argentinos eran por lejos la mejor hinchada. Se los escuchaba en todos lados y de una manera linda, festiva. La gente de Qatar estaba sorprendida”, recordó.
En relación a la actualidad, De la Cuesta señaló que Qatar continúa con una agenda deportiva de alto nivel y que el país está plenamente preparado para volver a recibir eventos masivos. “Después del Mundial, Qatar siguió siendo sede de torneos internacionales. La infraestructura quedó y se sigue usando”, explicó.
Sobre la Finalísima prevista para marzo, sostuvo que ya se percibe un fuerte movimiento y expectativa. “Qatar es un país chico pero muy organizado, está preparado para recibir mucha gente. Con Argentina y España, va a ser una locura”, anticipó.
Además, destacó que el Mundial marcó un antes y un después en la imagen internacional del país. “Antes mucha gente no sabía ubicar Qatar. Después del Mundial, todos entendieron cómo es: un país ordenado, seguro y preparado”, afirmó.
Florencia también contó detalles de la vida cotidiana en el país y señaló que actualmente hay una comunidad importante de argentinos residiendo allí. “Hay muchos argentinos, varios miles. Es una comunidad activa”, indicó.
Finalmente, adelantó que este año regresará a la Argentina junto a su familia, llevando consigo una experiencia única. “Nos volvemos con muchas anécdotas y recuerdos. Vivir un Mundial acá siendo argentina fue algo irrepetible”, concluyó.
