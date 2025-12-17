El sacerdote de la parroquia San Lorenzo Mártir consideró que el tiempo de Navidad hermana a las personas, independientemente de la religión que profesen o si no profesan ninguna.
Las consultas en Defensa del Consumidor crecieron un 40,1% durante 2025
El balance de gestión muestra un fuerte aumento de la demanda ciudadana, un crecimiento del 76% en la atención digital y una caída del 30% en las denuncias formales gracias a la intervención preventiva.Sociedad17/12/2025
La Dirección de Defensa del Consumidor y Atención al Inquilino presentó el balance de gestión correspondiente al período 2024–2025, con indicadores que reflejan el fortalecimiento del servicio y una mayor presencia del Estado en la defensa de los derechos de los vecinos.
Durante el 2025, la Dirección registró un incremento del 40,1% en las consultas, impulsado principalmente por el área de inquilinos y por las consultas vinculadas al consumo en general, que crecieron un 26,8%. Este aumento da cuenta de una ciudadanía más activa y de un mayor acceso a los canales de atención.
Uno de los ejes centrales de la gestión fue el fortalecimiento de la atención digital, especialmente a través de WhatsApp, que registró un crecimiento del 76% y se consolidó como el principal canal de contacto con los vecinos. Esta herramienta permitió una atención más ágil y eficiente, con un incremento del 14,4% en los casos documentados respecto al año anterior.
En materia de resolución de conflictos, los resultados también fueron positivos. La tasa de acuerdos conciliatorios aumentó del 64,3% al 66,2%, mientras que las denuncias formales descendieron un 30%, pasando de 115 a 80 casos, como resultado de una política de prevención y conciliación temprana.
Además, se evidenció una mejora en la continuidad de los trámites administrativos. La cantidad de desistimientos bajó de 21 a 6 casos, lo que refleja un mayor compromiso de las partes con los procesos y una mayor eficacia del acompañamiento institucional.
Horario de atención:
- Lunes a Viernes de 8 a 14 hs.
- Dirección: Av. Paraguay 1240
- Telefono: 387 4160900 – Int 1597
- Wathsapp: 3872542826
- Email:[email protected]
