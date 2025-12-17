Ossola: “Los valores de la Navidad trascienden la práctica de una religión”

En ‘No es una tarde cualquiera’ – por Aries – el sacerdote de la parroquia San Lorenzo Mártir, Oscar Ossola, brindó su visión sobre el significado de la Navidad.

“Navidad es Jesús; Navidad es la llegada del mismo Dios que venía a abrazar a toda la humanidad enviando a su hijo. Creo que los valores trascienden a la práctica de una religión”, sostuvo, y consideró que estos valores deben hermanar a las personas.

En tanto, señaló que es un tiempo ideal para hacerse planteos como de dónde venimos y hacia dónde vamos.

“Siendo la vida un regalo infinito que no tenemos comprado, plantearnos – de vez en cuando – qué voy a hacer cuando tenga que presentarme ante el juicio misericordioso de Dios o que pasará después”, indicó el sacerdote, al tiempo que advirtió que estos planteos deben traducirse en gestos como ponerse en el lugar del otro y poner tiempo en quien nos necesita.

Por otro lado, es bastante común que las fiestas sean un escenario de melancolía o tristeza para muchas personas, ya sea por su soledad o por la pérdida reciente de seres queridos.

“Es entendible, hay que volver la mirada a Cristo. El pesebre es muy lindo a la vista, pero el modo en el que llegó el hijo de Dios nos habla de pobreza y sufrimiento, es decir, Dios subraya que se hace uno de nosotros; nos marca un camino que dice que no hay problema que le sea ajeno”, respondió Ossola ante la consulta.

Finalmente, el sacerdote destacó la importancia de compartir.

“Uno comparte con los más cercanos, pero también es una invitación a mirar al otro. Hay que superar las pequeñas guerras familiares, un gesto de cercanía o un saludo no me obligan a sentarme en la mesa con una persona; hay mucha distancia en no juntarme con una persona y seguir alimentando el rencor”, concluyó.