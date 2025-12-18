El sacerdote de la parroquia San Lorenzo Mártir consideró que el tiempo de Navidad hermana a las personas, independientemente de la religión que profesen o si no profesan ninguna.
Obama encontró hogar tras cinco años en el Centro de Adopciones
Tras una espera de cinco años, el perro "Obama" abandonó el Centro de Adopciones Nicolás Mancilla para integrarse a una nueva familia.Sociedad18/12/2025
Desde ayer miércoles, un perrito que estaba alojado desde hace 5 años en el Centro de Adopciones Nicolás Mancilla, tiene nuevo hogar.
Su nombre es Obama, quien llegó a calle Gato y Mancha s/n después de perderse por el miedo a la pirotecnia y los truenos.
Tiene aproximadamente 9 años y está castrado, controlado y cuidado. Fue adoptado por Daniel Farfán, un vecino que se enamoró de Obama con solo mirarlo a los ojos.
Esta situación demuestra que nunca es tarde para adoptar a un nuevo miembro de la familia y así darle una mejor calidad de vida a otro perrito.
Es importante recordar que, quienes deseen adoptar pueden hacerlo cualquier día de la semana dirigiéndose a las instalaciones del Centro de Adopciones llevando DNI y una boleta de servicio, de 8 a 18 horas.
El balance de gestión muestra un fuerte aumento de la demanda ciudadana, un crecimiento del 76% en la atención digital y una caída del 30% en las denuncias formales gracias a la intervención preventiva.
Situación de calle en Salta: advierten que llegan desde Córdoba y Santa Fe
ONG advirtió que una parte significativa de las personas en situación de calle en Salta proviene de otras provincias. Violencia, consumo, ruptura familiar y expectativas laborales frustradas explican el fenómeno.
“En la calle también es Navidad”: ONG salteña impulsa una campaña solidaria
La asociación Hermanos en la Calle lanzó una colecta para armar bolsas navideñas destinadas a personas en situación de calle en la ciudad de Salta.
Cuánto cuesta la revisión técnica vehicular en Salta en 2025
Desde Revesa informaron los valores actuales de la RTO y aclararon que no se aplican multas por realizarla fuera de término.
Vacaciones en ruta: advierten por los riesgos de no tener la RTO
Desde Revesa recomiendan realizar la revisión técnica antes de viajar para evitar problemas legales y económicos en caso de un siniestro vial.
Bruno Cabral, el joven delantero de River Plate de tan solo 15 años (categoría 2010), se consagró como la máxima figura de la Messi Cup 2025.
La conductora de Masterchef Celebrity prestó declaración ante el fiscal en una investigación que involucra un fraude superior a tres millones de dólares y afecta a varias figuras del espectáculo y la política.
La CONMEBOL publicó el Ranking de Clubes 2026 tras el cierre de la temporada 2025, con Palmeiras y Flamengo en la cima. River Plate se mantiene como el mejor equipo argentino en el tercer puesto, seguido por Boca Juniors.
El Senado de la Nación abre este miércoles a las 11 el debate en plenario de comisiones sobre el proyecto de reforma laboral. Con una mayoría circunstancial de 44 senadores.
El Ejecutivo mejoró la propuesta inicial, manteniendo el pago cada 15 días entre diciembre y enero de 2026, e incrementando el monto del bono a $ 200.000 para enero.