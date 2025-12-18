Obama encontró hogar tras cinco años en el Centro de Adopciones

Desde ayer miércoles, un perrito que estaba alojado desde hace 5 años en el Centro de Adopciones Nicolás Mancilla, tiene nuevo hogar.

Su nombre es Obama, quien llegó a calle Gato y Mancha s/n después de perderse por el miedo a la pirotecnia y los truenos.

Tiene aproximadamente 9 años y está castrado, controlado y cuidado. Fue adoptado por Daniel Farfán, un vecino que se enamoró de Obama con solo mirarlo a los ojos.

Esta situación demuestra que nunca es tarde para adoptar a un nuevo miembro de la familia y así darle una mejor calidad de vida a otro perrito.

Es importante recordar que, quienes deseen adoptar pueden hacerlo cualquier día de la semana dirigiéndose a las instalaciones del Centro de Adopciones llevando DNI y una boleta de servicio, de 8 a 18 horas.