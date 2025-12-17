El entrenador conquistó el Torneo Clausura 2025 con el equipo. De esta manera, logró revertir su año en el Pincha y pasó de estar casi afuera a coronar.
Flamengo y París Saint-Germain se miden en un partidazo por la Copa Intercontinental de la FIFA
El campeón de Europa y el monarca sudamericano dirimirán en Qatar al nuevo rey del fútbol mundial, con antecedentes, rachas y objetivos que elevan la expectativa.Deportes17/12/2025
Paris Saint-Germain y Flamengo animarán la final de la Copa Intercontinental en el Estadio Áhmad bin Ali, ubicado en Rayán, Qatar.
El partido comenzará a las 14:00 de Argentina y tendrá como juez principal al estadounidense Ismail Elfath, en un escenario que promete un marco imponente para una definición de alto voltaje.
El conjunto francés, vigente campeón de la Champions League, desembarca en Oriente Medio con la intención de sumar una nueva corona internacional y marcar un hito: de consagrarse, sería el primer club de Francia en quedarse con este trofeo.
Gran operativo de seguridad y hermetismo en torno a la llegada del crack rosarino a la capital provincial. El aeropuerto de Rosario sigue cerrado y reabre recién el 29 de diciembre
Gustavo Costas aceptó la propuesta de Racing: seguirá al frente del equipo hasta 2028Deportes17/12/2025
Luego de la reunión de su representante con los dirigentes de la “Academia”, el DT aceptó tras recibir un fuerte respaldo por parte del presidente Diego Milito. Su contrato finalizará al cierre del mandato del ídolo.
Fausto Vera, a un paso de RiverDeportes17/12/2025
El volante ya se despidió de Atlético Mineiro, no juega más en Brasil y el Millonario le programó la revisión médica. La operación está muy avanzada y se cerraría a préstamo con opción de compra.
Se fue la última gira del 2025 para Los Infernales, primera parte de La Liga Argentina que tiene al elenco salteño como uno de los animadores del certamen de ascenso en la Conferencia Norte. Fue 84 - 80 frente a Sportivo Suardi, en el Estadio “Gigante de la Avenida”, de esa ciudad, en Santa Fe.
Leandro Rey Hilfer será el árbitro en el Trofeo de Campeones entre Estudiantes y PlatenseDeportes17/12/2025
Cristian Navarro y Pablo González serán los jueces de línea, mientras que Luis Lobo Medina y Adrián Delbarba ejercerán como cuarto y quinto árbitro, respectivamente.
Bruno Cabral, el joven delantero de River Plate de tan solo 15 años (categoría 2010), se consagró como la máxima figura de la Messi Cup 2025.
La conductora de Masterchef Celebrity prestó declaración ante el fiscal en una investigación que involucra un fraude superior a tres millones de dólares y afecta a varias figuras del espectáculo y la política.
La CONMEBOL publicó el Ranking de Clubes 2026 tras el cierre de la temporada 2025, con Palmeiras y Flamengo en la cima. River Plate se mantiene como el mejor equipo argentino en el tercer puesto, seguido por Boca Juniors.
El 16 de diciembre de 1997, la emisión del capítulo 38 de Pokémon causó una crisis sanitaria sin precedentes en Japón al provocar ataques de epilepsia fotosensitiva en más de 700 niños.
El choque entre un camión y un colectivo en Ruta 9, a la altura de Azul Pampa, en departamento de Humahuaca, dejó una víctima fatal y más de veinte personas heridas.