Flamengo y París Saint-Germain se miden en un partidazo por la Copa Intercontinental de la FIFA

Paris Saint-Germain y Flamengo animarán la final de la Copa Intercontinental en el Estadio Áhmad bin Ali, ubicado en Rayán, Qatar.

El partido comenzará a las 14:00 de Argentina y tendrá como juez principal al estadounidense Ismail Elfath, en un escenario que promete un marco imponente para una definición de alto voltaje.

El conjunto francés, vigente campeón de la Champions League, desembarca en Oriente Medio con la intención de sumar una nueva corona internacional y marcar un hito: de consagrarse, sería el primer club de Francia en quedarse con este trofeo.