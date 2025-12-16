Ya sin fueros, citan a Estrada a audiencia de imputación por corrupción

La causa judicial contra Emiliano Estrada dio un paso clave esta semana. Luego de quedar sin fueros parlamentarios, el exdiputado nacional deberá presentarse este jueves ante la Justicia para la audiencia de imputación en una investigación que lo tiene como principal acusado por los delitos de peculado de servicios y abuso de autoridad.

El expediente se centra en el presunto uso indebido de recursos y personal del Estado con fines ajenos a la función pública, un punto que había quedado virtualmente paralizado mientras Estrada conservaba inmunidad parlamentaria. Con la finalización de su mandato y la consecuente pérdida de los fueros, el proceso judicial quedó despejado para avanzar.

Según la acusación, el exlegislador habría utilizado empleados y servicios públicos en beneficio propio, lo que encuadra —de confirmarse— en figuras penales vinculadas al desvío de recursos estatales y al ejercicio irregular de la autoridad.

La audiencia prevista marcará el inicio formal de la etapa de imputación, donde el Ministerio Público expondrá los hechos atribuidos y la calificación legal, mientras que la defensa podrá fijar posición. A partir de allí, la causa ingresará en una fase decisiva, con medidas probatorias y eventuales definiciones procesales que podrían comprometer seriamente la situación judicial del exdiputado.