La presentación, que recayó en el juzgado de Ariel Lijo, cuestiona el crecimiento patrimonial de la cadena de cafeterías Tostado, señalando un entramado de más de 70 locales.
Ya sin fueros, citan a Estrada a audiencia de imputación por corrupción
Tras la pérdida de los fueros parlamentarios que trababan el avance del expediente, el diputado nacional mandato cumplido Emiliano Estrada fue citado a audiencia de imputación para este jueves 18. La Justicia lo investiga por presunto peculado de servicios y abuso de autoridad.Judiciales16/12/2025
La causa judicial contra Emiliano Estrada dio un paso clave esta semana. Luego de quedar sin fueros parlamentarios, el exdiputado nacional deberá presentarse este jueves ante la Justicia para la audiencia de imputación en una investigación que lo tiene como principal acusado por los delitos de peculado de servicios y abuso de autoridad.
El expediente se centra en el presunto uso indebido de recursos y personal del Estado con fines ajenos a la función pública, un punto que había quedado virtualmente paralizado mientras Estrada conservaba inmunidad parlamentaria. Con la finalización de su mandato y la consecuente pérdida de los fueros, el proceso judicial quedó despejado para avanzar.
Según la acusación, el exlegislador habría utilizado empleados y servicios públicos en beneficio propio, lo que encuadra —de confirmarse— en figuras penales vinculadas al desvío de recursos estatales y al ejercicio irregular de la autoridad.
La audiencia prevista marcará el inicio formal de la etapa de imputación, donde el Ministerio Público expondrá los hechos atribuidos y la calificación legal, mientras que la defensa podrá fijar posición. A partir de allí, la causa ingresará en una fase decisiva, con medidas probatorias y eventuales definiciones procesales que podrían comprometer seriamente la situación judicial del exdiputado.
Los condenados recurrieron a la Cámara de Casación contra la resolución que identificó más de 100 bienes para cubrir el monto fijado por el tribunal.
El fiscal Pablo Jávega dio por cerrada la investigación por el crimen de Nora Dalmasso, ocurrido en 2006, y solicitó la elevación a juicio oral.
La Corte Suprema de Justicia dictó un fallo trascendental al ratificar la autonomía patrimonial de YPF S.A., estableciendo que sus bienes no se confunden con los del Estado Nacional.
Condenan a prisión a tres integrantes de una organización narco por tráfico de marihuanaJudiciales15/12/2025
Las penas se dictaron en el marco de acuerdos de juicio abreviado. Entre los condenados están el comprador de los 15 kilos de marihuana que la organización traía de Orán y otros dos implicados que iban en el auto que se fugó durante el operativo donde se desbarató la banda. Por otra parte, el juicio oral y público a los líderes fue programado para febrero del 2026.
Cumplía prisión domiciliaria y fue sorprendido transportando estupefacientes en una motocicletaJudiciales15/12/2025
Luego de intentar evadir el control policial, fue detenido con aproximadamente 2000 dosis de cocaína. Había sido condenado en septiembre por el mismo delito. Ocurrió en Lumbreras.
Bruno Cabral, el joven delantero de River Plate de tan solo 15 años (categoría 2010), se consagró como la máxima figura de la Messi Cup 2025.
La conductora de Masterchef Celebrity prestó declaración ante el fiscal en una investigación que involucra un fraude superior a tres millones de dólares y afecta a varias figuras del espectáculo y la política.
“Se viene un equipo con mucha fuerza”, afirmó Sáenz tras la renovación del gabinete provincialSalta15/12/2025
Sergio Camacho asumió con Jefe de Gabinete. Ignacio Jarsún juró como ministro de Gobierno y Justicia; e Ignacio Lupión como ministro de Producción y Minería. Además asumieron tres nuevos Secretarios.
Sáenz destacó la labor de Villada y De los Ríos tras la renovación del gabinete provincialPolítica15/12/2025
El gobernador de Salta Gustavo Sáenz destacó la gestión de los ex ministros Ricardo Villada y Martín De los Ríos, reconoció su compromiso y cercanía con la población en momentos de crisis y emergencias, y aseguró que ambos continuarán acompañando “el proyecto para mejorar a los salteños”.
La CONMEBOL publicó el Ranking de Clubes 2026 tras el cierre de la temporada 2025, con Palmeiras y Flamengo en la cima. River Plate se mantiene como el mejor equipo argentino en el tercer puesto, seguido por Boca Juniors.