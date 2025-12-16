La presentación, que recayó en el juzgado de Ariel Lijo, cuestiona el crecimiento patrimonial de la cadena de cafeterías Tostado, señalando un entramado de más de 70 locales.
Causa Vialidad: las defensas apelan el decomiso de bienes por $684 mil millones
Los condenados recurrieron a la Cámara de Casación contra la resolución que identificó más de 100 bienes para cubrir el monto fijado por el tribunal.Judiciales16/12/2025
Las defensas de los condenados en la causa Vialidad recurrirán ante la Cámara Federal de Casación Penal, presidida por Mariano Borinsky, la resolución que identificó a más de un centenar de bienes que alcanzarían a cubrir los $684 mil millones decomisados.
El juez hizo saber la radicación del expediente en los términos del artículo 453 del Código Procesal Penal de la Nación, que emplaza a las partes a comparecer ante el alto tribunal por el término de tres días.
El pasado 18 de noviembre el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 2 resolvió, en la causa Vialidad, decomisar más de 100 bienes inmuebles de Lázaro Antonio Báez, Cristina Fernández de Kirchner, Máximo Kirchner y Florencia Kirchner.
También ordenó la ejecución de bienes de Nelson Guillermo Periotti, José Francisco López, Mauricio Collareda, Raúl Gilberto Pavesi y Raúl Osvaldo Daruich para el caso en que lo decomisado inicialmente resulte insuficiente para cubrir el monto fijado.
Contra dicha sentencia, interpusieron recursos de casación las defensas de Cristina Fernández de Kirchner; Máximo Kirchner y Florencia Kirchner; Nelson Guillermo Periotti y Raúl Gilberto Pavesi, que fueron concedidos por el Tribunal el pasado 12 de diciembre de 2025 y se encuentran bajo revisión actual de la Sala IV de la cámara que preside Borinsky.
Los defensores de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi y Ari Llernovoy, cuestionaron que se incluyeran 19 inmuebles que están a nombre de Máximo y Florencia Kirchner, ajenos a la causa. Consideraron arbitraria y contradictoria la medida y advirtieron la violación de normas internacionales.
Audiencias y un largo trámite. Efecto suspensivo
Casación informó que una vez mantenidos los recursos ante el Máximo Tribunal Penal Federal del País, el expediente será puesto a disposición de las partes por el término de diez días, tras lo cual se fijará audiencias para que las partes informen ante Casación (arts. 465 y 466 del Código Procesal Penal de la Nación).
Mientras se resuelve el recurso, la ejecución del decomiso queda en suspenso, según confirmaron fuentes judiciales.
El fiscal Pablo Jávega dio por cerrada la investigación por el crimen de Nora Dalmasso, ocurrido en 2006, y solicitó la elevación a juicio oral.
La Corte Suprema de Justicia dictó un fallo trascendental al ratificar la autonomía patrimonial de YPF S.A., estableciendo que sus bienes no se confunden con los del Estado Nacional.
Condenan a prisión a tres integrantes de una organización narco por tráfico de marihuanaJudiciales15/12/2025
Las penas se dictaron en el marco de acuerdos de juicio abreviado. Entre los condenados están el comprador de los 15 kilos de marihuana que la organización traía de Orán y otros dos implicados que iban en el auto que se fugó durante el operativo donde se desbarató la banda. Por otra parte, el juicio oral y público a los líderes fue programado para febrero del 2026.
Cumplía prisión domiciliaria y fue sorprendido transportando estupefacientes en una motocicletaJudiciales15/12/2025
Luego de intentar evadir el control policial, fue detenido con aproximadamente 2000 dosis de cocaína. Había sido condenado en septiembre por el mismo delito. Ocurrió en Lumbreras.
El juicio por abuso sexual contra Daniel Moreno está “parado” por recursos que definirá la Corte
La defensora de la denunciante por abuso sexual contra el exintendente de Vaqueros y actual senador, Daniel Moreno, aseguró que la causa está lista para ir a juicio, pero permanece frenada por recursos pendientes ante la Corte de Justicia.
Bruno Cabral, el joven delantero de River Plate de tan solo 15 años (categoría 2010), se consagró como la máxima figura de la Messi Cup 2025.
El Día del Camionero en Argentina se celebra cada 15 de diciembre en homenaje a la fecha de 1967 en que se firmó el primer Convenio Colectivo de Trabajo del sector.
Central Norte presenta a BastíaDeportes15/12/2025
Central Norte inicia una nueva etapa. Adrián “el Polaco” Bastía será presentado como nuevo director técnico del Cuervo y, sin perder tiempo, esta misma tarde conducirá su primer entrenamiento al frente del plantel profesional y al final de la misma será presentado oficialmente
La conductora de Masterchef Celebrity prestó declaración ante el fiscal en una investigación que involucra un fraude superior a tres millones de dólares y afecta a varias figuras del espectáculo y la política.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) actualizó las escalas y límites de facturación del Monotributo correspondientes a diciembre de 2025.