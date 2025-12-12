El Ministerio de Salud de Mendoza presentó las primeras diez denuncias judiciales contra padres que incumplieron el Calendario Nacional de Vacunación de sus hijos.
Revés para Estrada: La Cámara ratificó a la Jueza Giménez y avanza la causa por peculado
La Cámara Federal de Apelaciones rechazó la recusación que presentó la defensa del diputado nacional mandato cumplido y ahora, ya sin fueros, esperan definir la imputación.Judiciales12/12/2025
La Cámara Federal rechazó la recusación presentada por la defensa del diputado nacional (MC) Emiliano Estrada contra la jueza de Garantías 2 de Salta, Mariela Giménez, lo que representa un nuevo revés judicial para el exlegislador y habilita el avance de la causa por peculado y abuso de autoridad que fue obstaculizada por los fueros que ostentaba.
Así lo confirmó el fiscal federal Carlos Amad, quien explicó que el planteo había sido presentado el pasado 4 de diciembre y que, tras ser rechazado inicialmente por la magistrada, fue elevado a la Cámara. “Ayer, cerca de las tres o cuatro de la tarde, la Cámara Federal rechazó la recusación y ratificó a la jueza”, señaló el fiscal.
Con esta resolución, el expediente quedó en condiciones de avanzar hacia la audiencia de formalización de la investigación. Amad indicó que la solicitud ya fue realizada la semana pasada y que resta la notificación correspondiente para la fijación de fecha. “Ya pedí la audiencia. El imputado fue notificado, así que estimo que en estos días tendremos novedades”, afirmó.
La denuncia contra Estrada tuvo origen en la provincia de Salta, donde fue acusado por intimidación pública y peculado, en el marco de presuntas campañas de desinformación difundidas a través de TikTok. En esas publicaciones se mencionaban supuestas actividades de narcotráfico en la provincia y se señalaba a distintas autoridades locales, entre ellas el gobernador Gustavo Sáenz, integrantes de su gabinete y la legisladora nacional Pamela Calletti.
En febrero, la Justicia provincial se declaró incompetente y remitió el expediente al fuero federal. Desde entonces, la causa quedó bajo la órbita de la jueza Mariela Giménez, aunque Estrada buscó -insistentemente- llevarla a Comodoro PY en Buenos Aires y ahora, al no tener fueros parlamentarios, solo resta fijar la fecha de formalización de la investigación.
