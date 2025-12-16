La Fórmula 1 regresa a Portugal

La Fórmula 1 anunció en las últimas horas que el Campeonato Mundial de Automovilismo volverá a tener fecha en Portugal en las temporadas 2027 y 2028.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, este retorno del certamen al país europeo se da como parte de un acuerdo de dos años de duración con el gobierno portugués, Turismo de Portugal, y la promotora Parkalgar.

Así, la Fórmula 1 se disputará en el Autódromo Internacional do Algarve, más conocido como Portimão que albergó por última vez un Gran Premio en 2020 y 2021 cuando el campeonato retomaba su actividad tras la pandemia por el coronavirus.

En relación a este retorno, el presidente y director ejecutivo de Fórmula 1, Stefano Domenicali aseguró: “Estoy encantado de ver el regreso de Portimão al calendario de la Fórmula 1 y de que este deporte siga despertando la pasión de nuestra increíble afición portuguesa. El circuito ofrece emoción en la pista desde la primera curva hasta la bandera a cuadros, y su energía levanta a los aficionados de sus asientos”.

Como país, Portugal albergó su primer Gran Premio en Oporto en 1958, además de desarrollar algunos en Monsanto y Estoril a lo largo de los 75 años de este certamen. Pilotos como Stirling Moss, Alain Prost, Ayrton Senna y Nigel Mansell ganaron en suelo luso.

Con información de Noticias Argentinas