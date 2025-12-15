La pareja confirmó que esperan un varón y atraviesan la semana 12 de embarazo; la noticia llega en un momento clave del proyecto político del ex jefe de Gobierno porteño.
Fundación Sí busca voluntarios en Salta para acompañar a jóvenes en sus estudios
La organización ofrece residencias universitarias gratuitas y llama a sumarse al equipo de voluntarios que guía a estudiantes de zonas alejadas en su camino hacia la educación superior.Sociedad15/12/2025Agustina Tolaba
La Fundación Sí, organización dedicada a brindar apoyo educativo a jóvenes de zonas rurales en todo el país, lanzó un llamado a nuevos voluntarios en Salta para sumarse a sus proyectos de residencias universitarias gratuitas. Por Aries, la coordinadora de la residencia local, Luz Díaz, destacó que actualmente acompañan a 28 jóvenes que viven en la residencia, pero que la demanda de apoyo sigue creciendo.
“Buscamos más voluntarios que quieran ser parte de este proyecto y ayudar a los chicos a cumplir su sueño de estudiar, ofreciendo acompañamiento, orientación y contención”, señaló Díaz. La Fundación, que cuenta con un equipo de 3.000 voluntarios en todo el país, brinda no solo alojamiento gratuito, sino también seguimiento académico y apoyo integral a los estudiantes.
Las residencias universitarias, presentes en 27 ciudades de Argentina, permiten que jóvenes de zonas alejadas puedan acceder a la educación superior sin barreras geográficas ni económicas. Luz Díaz destacó que cada año cientos de postulantes de escuelas rurales buscan ingresar, y que la incorporación de nuevos voluntarios es clave para mantener y expandir la misión de la organización.
Los interesados en sumarse pueden escribir a [email protected] y participar de reuniones presenciales o virtuales para conocer las distintas formas de colaborar con los estudiantes. Según Díaz, muchos egresados que recibieron apoyo anteriormente ahora se convierten en voluntarios, generando un círculo de solidaridad y acompañamiento que se fortalece año tras año.
“La idea es que todos los chicos tengan las mismas oportunidades para estudiar y desarrollarse, sin importar la distancia o las dificultades que enfrenten”, concluyó la coordinadora.
La Policía de Salta, a través del Departamento de Bienestar, inaugurará hoy a las 18 horas el tradicional Pesebre en Plaza Belgrano, dando inicio a la XLVI edición de la Navidad Azul.
El Global Teacher Prize, dotado con un millón de dólares, busca reconocer a educadores excepcionales que realizan aportes significativos a la profesión y destacan el rol social de los docentes a nivel global.
La conductora de Masterchef Celebrity prestó declaración ante el fiscal en una investigación que involucra un fraude superior a tres millones de dólares y afecta a varias figuras del espectáculo y la política.
Viagra, paracetamol e ibuprofeno, entre los medicamentos detectados en el Río de la PlataSociedad15/12/2025
Un estudio del CONICET y la Universidad de La Plata reveló que los ríos de la región metropolitana presentan altos niveles de fármacos, con mayor concentración en zonas urbanizadas.
Autoridades confirmaron que la residencia del cineasta fue escenario del hallazgo de dos personas muertas, mientras se esclarecen las circunstancias del incidente
Se confirmó que Independiente no disputará la CONMEBOL Sudamericana 2026, luego de que Estudiantes de La Plata se consagrara campeón del Torneo Clausura.
Estudiantes de La Plata, flamante campeón del Torneo Clausura 2025, recibió un premio de USD 500.000 de parte de la AFA, un monto que acentúa la brecha económica del fútbol argentino.
Llaryora destacó el show de Shakira en Córdoba: dejará una suma millonariaCultura & Espectáculos14/12/2025
El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, destacó el impacto económico récord de los dos recitales que ofrecerá Shakira este 14 y 15 de diciembre en el Estadio Kempes.
Bruno Cabral, el joven delantero de River Plate de tan solo 15 años (categoría 2010), se consagró como la máxima figura de la Messi Cup 2025.
El Día del Camionero en Argentina se celebra cada 15 de diciembre en homenaje a la fecha de 1967 en que se firmó el primer Convenio Colectivo de Trabajo del sector.