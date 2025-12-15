Fundación Sí busca voluntarios en Salta para acompañar a jóvenes en sus estudios

La Fundación Sí, organización dedicada a brindar apoyo educativo a jóvenes de zonas rurales en todo el país, lanzó un llamado a nuevos voluntarios en Salta para sumarse a sus proyectos de residencias universitarias gratuitas. Por Aries, la coordinadora de la residencia local, Luz Díaz, destacó que actualmente acompañan a 28 jóvenes que viven en la residencia, pero que la demanda de apoyo sigue creciendo.

“Buscamos más voluntarios que quieran ser parte de este proyecto y ayudar a los chicos a cumplir su sueño de estudiar, ofreciendo acompañamiento, orientación y contención”, señaló Díaz. La Fundación, que cuenta con un equipo de 3.000 voluntarios en todo el país, brinda no solo alojamiento gratuito, sino también seguimiento académico y apoyo integral a los estudiantes.

Las residencias universitarias, presentes en 27 ciudades de Argentina, permiten que jóvenes de zonas alejadas puedan acceder a la educación superior sin barreras geográficas ni económicas. Luz Díaz destacó que cada año cientos de postulantes de escuelas rurales buscan ingresar, y que la incorporación de nuevos voluntarios es clave para mantener y expandir la misión de la organización.

Los interesados en sumarse pueden escribir a [email protected] y participar de reuniones presenciales o virtuales para conocer las distintas formas de colaborar con los estudiantes. Según Díaz, muchos egresados que recibieron apoyo anteriormente ahora se convierten en voluntarios, generando un círculo de solidaridad y acompañamiento que se fortalece año tras año.

“La idea es que todos los chicos tengan las mismas oportunidades para estudiar y desarrollarse, sin importar la distancia o las dificultades que enfrenten”, concluyó la coordinadora.