Empleo privado perdió 49.000 puestos en cuatro meses
El empleo asalariado registrado en el sector privado sufrió una pérdida acumulada de 49.000 puestos de trabajo entre junio y septiembre de 2025, con variaciones mensuales negativas del -0,2%.Argentina15/12/2025
El empleo asalariado registrado en el sector privado sufrió una pérdida acumulada de 49 mil empleos en los cuatro meses transcurridos entre junio y septiembre de 2025, según datos oficiales.
Durante ese cuatrimestre, el empleo registró variaciones mensuales negativas en el orden del -0,2% mensual.
El total de trabajadores asalariados del sector privado en septiembre de 2025 se situó en "6,198 millones de personas", según observó Agencia Noticias Argentinas con datos de SIPA.
Solo en septiembre, la variación mensual fue negativa en 0,2% en relación con el mes anterior, lo que implicó la baja de 10.600 trabajadores menos.
Esta tendencia de contracción se acentuó tras un periodo de estancamiento que ocurrió en los primeros cinco meses de 2025, cuando el empleo alternó leves subas y bajas mensuales, pero manteniéndose en niveles similares a los de diciembre de 2024.
Al analizar el desempeño sectorial durante septiembre de 2025, se observó "heterogeneidad en el desempeño de los sectores económicos", con seis sectores que redujeron el número de trabajadores.
Entre los rubros que experimentaron las mayores caídas de empleo se encontraron "Explotación de minas y canteras (-0,7%); Industrias manufactureras (-0,4%); Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (- 0,3%); Transporte, almacenamiento y comunicaciones (-0,3); Comercio y reparaciones (-0,2%) y Construcción (-0,2%)".
En contraste, los sectores que lograron incrementar su nivel de empleo fueron Pesca (+3,5%), Suministro de electricidad, gas y agua (+0,1%) y Enseñanza (+0,1%).
En la comparación con el mismo mes del año anterior, el empleo asalariado en el sector privado mantuvo un "balance negativo (-0,4%, 25,9 mil trabajadores menos)".
A nivel geográfico, la dinámica de septiembre de 2025 reflejó que las disminuciones de empleo se presentaron "de manera generalizada a nivel provincial".
Diecisiete de las veinticuatro jurisdicciones registraron contracción en el empleo asalariado formal privado. Las provincias más afectadas por la disminución fueron "Tierra del Fuego (-1,2%), Misiones (-1,2%), Corrientes (- 1,0%) y Mendoza (-0,7%)". Solo siete jurisdicciones mostraron una variación positiva, siendo Chubut (+1,0%), Catamarca (+0,4%), y Santiago del Estero (+0,3%) las de mayor incremento.
Con información de Noticias Argentinas
El EMCO anuló el concurso para equipamiento del Comando Conjunto de Ciberdefensa, tras la retirada de las empresas oferentes y denuncias sobre uso indebido de “secreto militar”.
La Cámara Argentina de la Industria del Juguete emitió una alerta grave por la venta de juguetes peligrosos en plataformas de comercio electrónico bajo la modalidad de "compra internacional".
YPF traspasó el 50% de Profertil a Adecoagro y la Asociación de Cooperativas Argentinas, poniendo a productores locales al frente de la principal empresa de fertilizantes del país.
Las sanciones fueron publicadas en el Boletín Oficial y responden a deficiencias de mantenimiento detectadas durante la concesión.
Entre los principales nombramientos se destacan el general Oscar Santiago Zarich como Jefe del Estado Mayor General del Ejército, y el vicealmirante Marcelo Alejandro Dalle Nogare al frente del Estado Mayor Conjunto.
Se confirmó que Independiente no disputará la CONMEBOL Sudamericana 2026, luego de que Estudiantes de La Plata se consagrara campeón del Torneo Clausura.
Estudiantes de La Plata, flamante campeón del Torneo Clausura 2025, recibió un premio de USD 500.000 de parte de la AFA, un monto que acentúa la brecha económica del fútbol argentino.
Llaryora destacó el show de Shakira en Córdoba: dejará una suma millonariaCultura & Espectáculos14/12/2025
El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, destacó el impacto económico récord de los dos recitales que ofrecerá Shakira este 14 y 15 de diciembre en el Estadio Kempes.
Bruno Cabral, el joven delantero de River Plate de tan solo 15 años (categoría 2010), se consagró como la máxima figura de la Messi Cup 2025.
El Día del Camionero en Argentina se celebra cada 15 de diciembre en homenaje a la fecha de 1967 en que se firmó el primer Convenio Colectivo de Trabajo del sector.