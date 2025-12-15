Alerta por juguetes que se retiraron en EE. UU. y se venden en Argentina

La Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ) emitió una alerta pública sobre la comercialización en Argentina de juguetes que fueron retirados del mercado en Estados Unidos por representar riesgos para la salud y seguridad de niños y niñas, y que actualmente se ofrecen en plataformas de comercio electrónico bajo la modalidad de “compra internacional”.

Se trata de productos con antecedentes oficiales de retiro (recall) emitidos por la Consumer Product Safety Commission (CPSC), la autoridad estadounidense en seguridad de productos. Estos artículos no deberían estar disponibles para uso infantil, pero pueden ser adquiridos por consumidores argentinos sin controles previos en frontera, sin certificación local visible y sin información clara sobre sus riesgos, confirmó la Agencia Noticias Argentinas.

Casos detectados por la CAIJ

La CAIJ identificó al menos cuatro productos peligrosos que se comercializan actualmente en plataformas digitales argentinas. El primero es un disfraz infantil retirado en diciembre de 2025 por la CPSC al constatar que contenía “ftalatos prohibidos, sustancias químicas asociadas a efectos adversos sobre la salud infantil y especialmente riesgosas ante ingestión”.En Argentina, el producto se encuentra disponible como compra internacional, sin advertir que fue retirado del mercado en su país de origen. Según el documento oficial, estos compuestos químicos representan un riesgo significativo para el desarrollo infantil.

El segundo caso es el Silver Lining Cloud Activity Gym de la marca Skip Hop, un juguete para bebés ofrecido como compra internacional en plataformas locales. Este producto “fue retirado del mercado en Estados Unidos, Canadá y México debido a que partes del juguete pueden desprenderse, generando un riesgo de asfixia”, según detalla el informe de la CAIJ.

La autoridad estadounidense registró 12 reportes de niños llevándose estas piezas a la boca antes de ordenar el retiro del producto.

Riesgo grave por baterías tipo botón

La CAIJ también identificó la venta del Conjunto de Muñecas Unicornio y Princesa Bettina, ofrecido como compra internacional. Este producto coincide con un juguete retirado del mercado estadounidense “por riesgo grave de lesiones o muerte por ingestión de baterías tipo botón, uno de los peligros más severos en la infancia”.

Las baterías tipo botón pueden causar quemaduras internas graves en cuestión de horas si son ingeridas por menores, y constituyen una de las emergencias médicas más críticas en pediatría.

El cuarto caso detectado es el Zippee Silicone Activity Toy, retirado del mercado en noviembre de 2025.

La CPSC determinó que “el diseño del juguete permite que extremos esféricos alcancen el fondo de la garganta, lo que representa un riesgo grave de asfixia o muerte, en violación de los estándares obligatorios de seguridad”.

Ausencia de controles en frontera

El presidente de la CAIJ, Dr. Matías Furió, explicó la gravedad de la situación: “El problema es que, en la compra online, no existe la obligatoriedad de publicar el marcado de conformidad con los certificados de seguridad y, además, no hay fiscalización efectiva para los juguetes destinados a chicos y chicas”.

“Un producto retirado del mercado en otro país no debería llegar a las manos de una familia argentina”, señaló Furió. Estos productos, al ingresar bajo la modalidad de compra internacional, “no atraviesan controles previos en frontera y ya fueron declarados peligrosos por autoridades internacionales de seguridad”, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

Recomendaciones para las familias

La CAIJ llama a madres, padres y cuidadores a extremar la precaución al comprar juguetes en plataformas de comercio electrónico, especialmente bajo la modalidad de compra internacional. Antes de adquirir un producto, la entidad recomienda verificar que el juguete no haya sido retirado en otros mercados.

Con información de Noticias Argentinas