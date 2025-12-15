Vialidad Nacional impone multas millonarias a la concesionaria del Corredor 18

La Dirección Nacional de Vialidad (DNV) impuso una serie de multas a Caminos del Río Uruguay S.A., concesionaria del Corredor Vial N° 18, por deficiencias en el mantenimiento de las rutas nacionales 12, 14 y 117, según consta en cuatro resoluciones publicadas hoy en el Boletín Oficial.

La sanción más significativa corresponde a la Resolución 1975/2025, que establece una multa de 2.883.000 Unidades de Penalización por 155 señales verticales deficientes o faltantes detectadas en la Ruta Nacional 14, en el tramo comprendido entre Ubajay y el Río Mocoretá.

Las irregularidades, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, fueron constatadas mediante relevamientos técnicos que evidenciaron un incumplimiento sistemático de los estándares de señalización vial exigidos en el contrato de concesión.

Adicionalmente, la Resolución 1960/2025 impone una multa de 148.000 Unidades de Penalización por la existencia de cuatro baches abiertos en la Ruta Nacional 12, en el tramo de colectora ascendente entre los kilómetros 84 y 84,2. Según los considerandos, las deficiencias no habían sido subsanadas al 9 de abril de 2025, fecha de finalización de la concesión.

La Resolución 1974/2025 sanciona con 41.412 Unidades de Penalización la falta de mantenimiento de la señalización horizontal en 84 kilómetros de la Ruta Nacional 14, mientras que la Resolución 1976/2025 impone una multa de 138.280 Unidades de Penalización por registrar un Índice de Serviciabilidad Presente de 0,0 en la Ruta Nacional 117, entre los kilómetros 4 y 11, cuando el contrato exige valores superiores.

Las sanciones se fundamentan en los incumplimientos detectados durante la vigencia del contrato de concesión y fueron notificadas a la empresa para su pago.