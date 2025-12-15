El EMCO anuló el concurso para equipamiento del Comando Conjunto de Ciberdefensa, tras la retirada de las empresas oferentes y denuncias sobre uso indebido de “secreto militar”.
Vialidad Nacional impone multas millonarias a la concesionaria del Corredor 18
Las sanciones fueron publicadas en el Boletín Oficial y responden a deficiencias de mantenimiento detectadas durante la concesión.Argentina15/12/2025
La Dirección Nacional de Vialidad (DNV) impuso una serie de multas a Caminos del Río Uruguay S.A., concesionaria del Corredor Vial N° 18, por deficiencias en el mantenimiento de las rutas nacionales 12, 14 y 117, según consta en cuatro resoluciones publicadas hoy en el Boletín Oficial.
La sanción más significativa corresponde a la Resolución 1975/2025, que establece una multa de 2.883.000 Unidades de Penalización por 155 señales verticales deficientes o faltantes detectadas en la Ruta Nacional 14, en el tramo comprendido entre Ubajay y el Río Mocoretá.
Las irregularidades, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, fueron constatadas mediante relevamientos técnicos que evidenciaron un incumplimiento sistemático de los estándares de señalización vial exigidos en el contrato de concesión.
Adicionalmente, la Resolución 1960/2025 impone una multa de 148.000 Unidades de Penalización por la existencia de cuatro baches abiertos en la Ruta Nacional 12, en el tramo de colectora ascendente entre los kilómetros 84 y 84,2. Según los considerandos, las deficiencias no habían sido subsanadas al 9 de abril de 2025, fecha de finalización de la concesión.
La Resolución 1974/2025 sanciona con 41.412 Unidades de Penalización la falta de mantenimiento de la señalización horizontal en 84 kilómetros de la Ruta Nacional 14, mientras que la Resolución 1976/2025 impone una multa de 138.280 Unidades de Penalización por registrar un Índice de Serviciabilidad Presente de 0,0 en la Ruta Nacional 117, entre los kilómetros 4 y 11, cuando el contrato exige valores superiores.
Las sanciones se fundamentan en los incumplimientos detectados durante la vigencia del contrato de concesión y fueron notificadas a la empresa para su pago.
La Cámara Argentina de la Industria del Juguete emitió una alerta grave por la venta de juguetes peligrosos en plataformas de comercio electrónico bajo la modalidad de "compra internacional".
YPF traspasó el 50% de Profertil a Adecoagro y la Asociación de Cooperativas Argentinas, poniendo a productores locales al frente de la principal empresa de fertilizantes del país.
Entre los principales nombramientos se destacan el general Oscar Santiago Zarich como Jefe del Estado Mayor General del Ejército, y el vicealmirante Marcelo Alejandro Dalle Nogare al frente del Estado Mayor Conjunto.
El Día del Camionero en Argentina se celebra cada 15 de diciembre en homenaje a la fecha de 1967 en que se firmó el primer Convenio Colectivo de Trabajo del sector.
El Gobierno Nacional decretó asueto administrativo para el personal de la Administración Pública Nacional los días 24 y 31 de diciembre de 2025, según el Decreto 883/2025.
River Plate consiguió un triunfo histórico este sábado al vencer 3-1 al Chelsea en Miami y asegurar su lugar en la final de la Messi Cup.
Racing y Estudiantes de La Plata definen el campeón del Torneo Clausura 2025 este sábado 13 de diciembre a las 21:00 hs (hora argentina).
Se confirmó que Independiente no disputará la CONMEBOL Sudamericana 2026, luego de que Estudiantes de La Plata se consagrara campeón del Torneo Clausura.
El caso está siendo investigado por el juez federal Sebastián Casanello, mientras que la empresa experimentó un crecimiento de facturación de $2.417 millones en 2020 a $15.000 millones en 2024.
Llaryora destacó el show de Shakira en Córdoba: dejará una suma millonariaCultura & Espectáculos14/12/2025
El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, destacó el impacto económico récord de los dos recitales que ofrecerá Shakira este 14 y 15 de diciembre en el Estadio Kempes.