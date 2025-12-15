Otra derrota de Los infernales

Te puede interesar

Borja de River a Boca despierta polémica Deportes 15/12/2025 Tras las polémicas declaraciones del colombiano, que aún tiene contrato con River pese a haberse despedido, comenzaron a circular varias versiones sobre un supuesto contacto con el Xeneize para este mercado de pases.

Los ganadores de los premios The Best FIFA Football 2025 se conocerán mañana Deportes 15/12/2025 Los galardones de la décima edición de los premios The Best FIFA Football Awards se concederán en una cena de gala que se celebrará en Doha (Catar)

Central Norte presenta a Bastía Deportes 15/12/2025 Central Norte inicia una nueva etapa. Adrián “el Polaco” Bastía será presentado como nuevo director técnico del Cuervo y, sin perder tiempo, esta misma tarde conducirá su primer entrenamiento al frente del plantel profesional y al final de la misma será presentado oficialmente

El nuevo rival para Central Norte y Gimnasia y Tiro Deportes 15/12/2025 Atlético de Rafaela venció a San Martín de Formosa en la reválida y ascendió a la Primera Nacional. La “Crema” se impuso por 1-0 con el tanto de Facundo Soloa. Este resultado sumado a la victoria de la ida por la mínima, le permitió volver a la Segunda División luego de una temporada.