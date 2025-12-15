Otra derrota de Los infernales

El elenco santiagueño se impuso por 85 a 64 en una nueva presentación en el estadio Israel Parnás. Salta Basket llegada de una derrota en Tucuman y ahora mañana martes viostara a Santa Paula de Galvez, Santa Fe.

Deportes15/12/2025

independiente-bbc-salta-537638-234948

Independiente consiguió una victoria súper necesaria al derrotar con autoridad a Salta Basket, el puntero de la zona, por 85 a 64. El conjunto local dominó el partido de principio a fin y sumó un triunfo que vale mucho más que dos puntos, tanto en lo anímico como en lo posicional.

Te puede interesar
miguel-borja-metio-62-goles-con-la-camiseta-de-river_862x485

Borja de River a Boca despierta polémica

Deportes15/12/2025

Tras las polémicas declaraciones del colombiano, que aún tiene contrato con River pese a haberse despedido, comenzaron a circular varias versiones sobre un supuesto contacto con el Xeneize para este mercado de pases.

bastia central

Central Norte presenta a Bastía

Deportes15/12/2025

Central Norte inicia una nueva etapa. Adrián “el Polaco” Bastía será presentado como nuevo director técnico del Cuervo y, sin perder tiempo, esta misma tarde conducirá su primer entrenamiento al frente del plantel profesional y al final de la misma será presentado oficialmente

720

El nuevo rival para Central Norte y Gimnasia y Tiro

Deportes15/12/2025

Atlético de Rafaela venció a San Martín de Formosa en la reválida y ascendió a la Primera Nacional. La “Crema” se impuso por 1-0 con el tanto de Facundo Soloa. Este resultado sumado a la victoria de la ida por la mínima, le permitió volver a la Segunda División luego de una temporada.

Lo más visto
Boletín de noticias

Recibí información en tu mail