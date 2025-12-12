Roque Cornejo cuestionó la asunción de Daniel Moreno en el Senado y apuntó a una doble vara

Bullrich arremetió contra CFK: "Señora presidiaria, tenga la decencia de no opinar de economía"Política12/12/2025
"Acá estamos trabajando para arreglar el desastre que dejó su último gobierno”, escribió la exministra de Seguridad.
El senador de La Libertad Avanza criticó con dureza al oficialismo por rechazar la conformación de una comisión investigadora sobre Daniel Moreno, exintendente de Vaqueros, quien juró pese a tener una causa judicial sin resolver.Política12/12/2025Ivana Chañi
El senador provincial por la Capital, Roque Cornejo Avellaneda (La Libertad Avanza), cuestionó duramente la decisión del Senado de Salta de permitir la asunción de Daniel Moreno, exintendente de Vaqueros, pese a que enfrenta una causa judicial por abuso sexual en perjuicio de una trabajadora municipal.
En declaraciones en Aries, Cornejo Avellaneda se refirió a lo ocurrido durante la última sesión de la Cámara Alta, donde el oficialismo rechazó la conformación de una comisión para evaluar la conducta del nuevo senador, amparándose en que no existía un impedimento legal para su jura.
“El Senado tenía herramientas constitucionales y reglamentarias para actuar. Los artículos 122 y 123 de la Constitución provincial y el reglamento interno prevén la posibilidad de evaluar la conducta de un legislador cuando hay una acusación penal”, explicó el legislador libertario.
Cornejo Avellaneda sostuvo que la propuesta no buscaba impedir la asunción, sino analizar la situación institucional y eventualmente disponer una suspensión hasta que la Justicia resuelva la causa. “Era una medida prudente, ajustada a derecho, y aun así fue rechazada”, señaló.
El senador también apuntó contra lo que consideró una doble vara de la política. Recordó que recientemente se modificó la normativa para impedir que personas con procesos penales pendientes puedan acceder a cargos en el sistema educativo, mientras que en el ámbito legislativo se permite la asunción sin cuestionamientos. “A la gente se le exigen requisitos que la política no se exige a sí misma”, afirmó.
Además, criticó el cierre del debate y los aplausos posteriores a la votación. “No solo se negaron a tratar el tema, sino que terminaron aplaudiéndose. En una provincia con emergencia en violencia de género, es un mensaje muy contradictorio”, sostuvo.
Cornejo Avellaneda remarcó que la causa contra Moreno está paralizada por la presentación de múltiples recursos ante la Corte de Justicia provincial y advirtió que, al haber jurado como senador, el proceso judicial podría enfrentar nuevos obstáculos institucionales.
“La Libertad Avanza vino a proponer conductas distintas y gestos distintos. Lo que pasó en el Senado va en sentido contrario a lo que la sociedad espera de la política”, concluyó.
"Acá estamos trabajando para arreglar el desastre que dejó su último gobierno”, escribió la exministra de Seguridad.
El referente sindical cuestionó con dureza el proyecto impulsado por el Gobierno nacional y alertó sobre la pérdida de derechos, la precarización del empleo y una reforma previsional encubierta.
La abogada previsional Julia Toyos cuestionó el proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno nacional y alertó que genera inseguridad jurídica, afecta el empleo formal y tendrá un impacto directo en jubilados.
El Gobierno oficializó, a través del Decreto 872/2025, la designación de Daniel Scioli como secretario de Turismo y Ambiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, con carácter "ad honorem".
Enrique Cornejo justificó la decisión y alertó que algunas denuncias pueden ser falsas, por lo que esperan notificación judicial formal.
La expresidenta Cristina Kirchner reapareció en redes sociales con un extenso posteo criticando la política económica de Javier Milei y el dato de inflación del 2,5% informado por el INDEC para noviembre.
El Ejecutivo informó superávit fiscal, caída de la inflación, reducción de la pobreza y avances en seguridad. Ahora apunta a reformas estructurales clave para consolidar su gestión.
El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, viaja a Buenos Aires para reunirse con la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, con el objetivo de coordinar un plan de control aéreo contra los "vuelos narcos".
El Gobierno prepara la jura del nuevo Gabinete de Gustavo Sáenz y trascendió que lunes asumirá Camacho en su nuevo rol, Jarsún como ministro de Gobierno e Ignacio Lupión en lugar de Martín de los Ríos.
Manuel Jiménez relató cómo vivió el abuso que sufrió durante su infancia y adolescencia, y el largo proceso hasta lograr denunciar. Afirmó que hablar fue un alivio y pidió a otras víctimas que no callen.
Veterinario advierte que las garrapatas, pulgas y piojos pueden transmitir enfermedades graves y muchas veces silenciosas, por lo que recomiendan reforzar la prevención y el control en hogares y espacios donde circulan las mascotas.