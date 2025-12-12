Roque Cornejo cuestionó la asunción de Daniel Moreno en el Senado y apuntó a una doble vara

El senador provincial por la Capital, Roque Cornejo Avellaneda (La Libertad Avanza), cuestionó duramente la decisión del Senado de Salta de permitir la asunción de Daniel Moreno, exintendente de Vaqueros, pese a que enfrenta una causa judicial por abuso sexual en perjuicio de una trabajadora municipal.

En declaraciones en Aries, Cornejo Avellaneda se refirió a lo ocurrido durante la última sesión de la Cámara Alta, donde el oficialismo rechazó la conformación de una comisión para evaluar la conducta del nuevo senador, amparándose en que no existía un impedimento legal para su jura.

“El Senado tenía herramientas constitucionales y reglamentarias para actuar. Los artículos 122 y 123 de la Constitución provincial y el reglamento interno prevén la posibilidad de evaluar la conducta de un legislador cuando hay una acusación penal”, explicó el legislador libertario.

Cornejo Avellaneda sostuvo que la propuesta no buscaba impedir la asunción, sino analizar la situación institucional y eventualmente disponer una suspensión hasta que la Justicia resuelva la causa. “Era una medida prudente, ajustada a derecho, y aun así fue rechazada”, señaló.

El senador también apuntó contra lo que consideró una doble vara de la política. Recordó que recientemente se modificó la normativa para impedir que personas con procesos penales pendientes puedan acceder a cargos en el sistema educativo, mientras que en el ámbito legislativo se permite la asunción sin cuestionamientos. “A la gente se le exigen requisitos que la política no se exige a sí misma”, afirmó.

Además, criticó el cierre del debate y los aplausos posteriores a la votación. “No solo se negaron a tratar el tema, sino que terminaron aplaudiéndose. En una provincia con emergencia en violencia de género, es un mensaje muy contradictorio”, sostuvo.

Cornejo Avellaneda remarcó que la causa contra Moreno está paralizada por la presentación de múltiples recursos ante la Corte de Justicia provincial y advirtió que, al haber jurado como senador, el proceso judicial podría enfrentar nuevos obstáculos institucionales.

“La Libertad Avanza vino a proponer conductas distintas y gestos distintos. Lo que pasó en el Senado va en sentido contrario a lo que la sociedad espera de la política”, concluyó.