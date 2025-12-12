"Queremos un diciembre en paz", la advertencia del Gobierno a la CGT por la marcha

Bullrich arremetió contra CFK: "Señora presidiaria, tenga la decencia de no opinar de economía"Política12/12/2025
"Acá estamos trabajando para arreglar el desastre que dejó su último gobierno”, escribió la exministra de Seguridad.
La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, ratificó que el Gobierno aplicará el operativo antipiquetes en la marcha de la CGT anunciada para el próximo jueves a Plaza de Mayo, en rechazo a la reforma laboral.Política12/12/2025
En vísperas de fechas históricamente calientes para el país, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, aseguró que el Gobierno busca “que sea un diciembre en paz”. En ese sentido, ratificó que aplicarán el operativo antipiquetes en la marcha de la CGT anunciada para el próximo jueves.
“Queremos devolver el orden, ser un país normal”, manifestó la funcionaria en el programa ¿La Ves? de TN. “Se aplica el protocolo, como siempre. Es el mismo equipo (que el de Patricia Bullrich)”, remarcó.
“Hablaron de movilización, con gente que se mueve de un punto a otro. Y eso lo analizamos siempre: la VTV de las marchas, cuánta gente viene. Eso implica la aplicación y el tipo de cortes para encapsular los distintos grupos que llegan”, aclaró la ministra.
La cúpula de la Confederación General del Trabajo (CGT) anunció que se movilizará el jueves que viene a Plaza de Mayo en rechazo al proyecto de reforma laboral firmado por el presidente Javier Milei, enviado al Congreso para su tratamiento.
También hizo hincapié en los antecedentes de las agrupaciones que encabezan la marcha. “Algunas son más violentas que otras”, indicó. “Nosotros queremos garantizar la circulación”, resaltó.
“Me parece importante empezar a desprenderse de cargas ideológicas, que le han hecho mucho daño a la gestión de seguridad en el país y en América Latina”, enfatizó. “Tenemos un sistema de alertas temprana para complementar las tareas de seguridad ciudadana que hacen en las distintas jurisdicciones”, indicó.
Pese a los antecedentes históricos de diciembres cargados de conflictividad social, Monteoliva aclaró que “hasta ahora no detectamos nada”. Las marchas programadas no representan “nada diferente a lo que hemos visto en estos días”, expresó.
Respecto de los operativos en las marchas, la funcionaria defendió el trabajo de la policía, incluso en el caso en el que el fotoperiodista Pablo Grillo terminó herido de gravedad, por el accionar policial. “Es lamentable que haya una persona herida, pero para nosotros no hubo un mal accionar policial”, manifestó.
“Tenemos los fotogramas completos y eso es muy importante para las pericias. Queda claro que es muy difícil identificar trayectorias específicas de las cápsulas de gas, en este caso. Es complejo evaluar y decir con certeza de dónde salió el disparo”, justificó Monetoliva. Además, apuntó que hay 280 agentes de policía en lo que va de los opertativos.
