El entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, pidió "calma" y "tiempo" a la afición tras la derrota 2-1 ante el Manchester City por la Champions League, lo que significó solo dos victorias en sus últimos ocho partidos.
Quentin Folliot, suspendido hasta 2044 por arreglo de partidos
El francés Quentin Folliot fue sancionado con 20 años de suspensión y una multa de más de cien mil dólares por la Agencia Internacional de Integridad del Tenis.Deportes11/12/2025
El tenis mundial quedó sacudido tras conocerse la dura sanción contra el francés Quentin Folliot, quien llegó a ocupar el puesto 488 del ranking ATP en 2022 y que ahora fue castigado con 20 años de suspensión por la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA).
La medida, que incluye una multa de 70 mil dólares y la obligación de devolver otros 44 mil recibidos ilícitamente, se aplicó según supo la Agencia Noticias Argentinas, luego de comprobarse que el jugador cometió 27 infracciones al Programa Anticorrupción del Tenis, convirtiéndose en uno de los casos más graves registrados en el circuito.
Según la ITIA, Folliot actuaba como figura central en un grupo de jugadores que respondían a un sindicato internacional dedicado al arreglo de partidos.
Las acusaciones incluyeron manipulación directa de resultados, recepción de dinero para perder, ofrecimiento de sobornos a otros jugadores, suministro de información privilegiada, conspiración, destrucción de pruebas y negativa a cooperar con los investigadores.
El francés, suspendido provisionalmente desde mayo de 2024, tendrá prohibido hasta 2044 competir, entrenar o participar en cualquier evento autorizado por los organismos que integran la ITIA, entre ellos ATP, WTA, ITF y los Grand Slams.
La sanción lo ubica entre los casos más severos de la historia del deporte, solo por debajo de las suspensiones de por vida como la del brasileño Joao Souza. El escándalo vuelve a poner a Francia bajo la lupa, ya que es el país con mayor cantidad de jugadores castigados por corrupción.
Manchester City derrotó 2-1 al Real Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu por la fecha 6 de la UEFA Champions League 2025-2026, una victoria que profundiza la crisis en la 'Casa Blanca'..
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó la designación de Nicolás Ramírez como el árbitro principal para la gran final del Torneo Clausura 2025 entre Racing Club y Estudiantes de La Plata.
El capitán de la Selección Argentina, Lionel Messi, realizará una gira internacional en India entre el 13 y el 15 de diciembre como figura central del GOAT India Tour 2025.
La Liga Profesional de Fútbol (LPF) aprobó este miércoles 10 de diciembre de 2025 la grabación de todas las reuniones de su Comité Ejecutivo.
Ya están los 64 equipos que disputarán el torneo más federal del país y el azar ya determinó el camino de todos ellos a la gran final. Gimnasia y Tiro jugará 32avos de final ante el Lobo Mendocino.
Racing vs Estudiantes: mirá los precios de las entradas para la final del Clausura
Racing y Estudiantes jugarán la final en Santiago del Estero y ya se confirmó el esquema de venta de entradas a través de Deportick. La más cara, la Platea Oeste Norte para no socios, tendrá un valor de $150.000.
El sismo, que alcanzó una profundidad de 153 kilómetros, tuvo una onda expansiva que se sintió en un amplio radio geográfico como Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Cúcuta y Tunja.
Alerta sanitaria: ANMAT retira del mercado instrumental quirúrgico sin origen claroArgentina10/12/2025
La fiscalización detectó productos de Smith & Nephew y Stryker que ingresaron al país por canales no oficiales.
Sorteo del Apertura 2026: Boca e Independiente juntos y River lidera una Zona B picante
La Liga Profesional definió este miércoles 10 de diciembre la composición de las dos zonas del Torneo Apertura 2026. Boca e Independiente compartirán grupo, mientras que River encabezará la Zona B junto a Racing.
Esta mañana en el Salón de Acuerdos de Ciudad Judicial, la Dra. Teresa Ovejero Cornejo fue reelegida Presidenta de la Corte de Justicia de Salta. La magistrada ejercerá esa función a partir del día de la fecha y hasta el 10 de diciembre de 2027.